"Sebenarnya, hampir di setiap pertandingan kami sekali saling berteriak," ungkap Waldemar Anton baru-baru ini. Namun, itu bukan masalah besar baginya maupun Serhou Guirassy, sebab keduanya sudah saling mengenal "begitu lama sehingga kami juga bisa saling menyampaikan pendapat di lapangan, meski kadang mungkin sedikit berlebihan", kata bek Borussia Dortmund itu.

Pada Sabtu malam saat menang 1-0 atas VfB Stuttgart, Anton kembali punya alasan untuk menegur Guirassy. Sang penyerang berjalan terlalu lambat keluar lapangan saat ditarik pada menit ke-74, sehingga sesuai aturan baru pemain pengganti Fabio Silva harus menunggu 60 detik sebelum diizinkan masuk ke lapangan. Dalam waktu singkat itu, BVB bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit - dan pelatih Niko Kovac bereaksi dengan sangat kesal atas kelambanan Guirassy.

Anton pun bisa tetap fokus pada tugas utamanya. Melawan mantan klubnya, tempat ia secara tradisional selalu disiuli keras oleh para suporter setiap kali menyentuh bola setelah kepindahannya yang mendadak ke Dortmund dua tahun lalu, pemain berusia 30 tahun itu juga cukup sibuk. Namun, sekali lagi, ia dan timnya tak bisa ditembus.

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Waldemar Anton punya kontribusi sangat besar dalam kebangkitan BVB

Pekerjaan bertahan jelas tidak pernah kurang bagi para pemain bertahan Borussia sejak Kovac mengambil alih tim. Namun, sang pelatih kini nyaris menyempurnakan kemampuan itu dalam timnya. Musim lalu saja BVB mencatat pertahanan terbaik di liga dengan 34 gol kebobolan. Kini setelah empat matchday, ketika tim Westfalen mencatat tiga clean sheet, mereka kembali berada di posisi terdepan bersama Bayern Munich dengan baru kebobolan dua gol.

Jika perkembangan ini diurai ke performa individu, Anton tanpa diragukan punya andil sangat besar. Setelah musim pertama yang cukup rumit, ketika ia untuk pertama kalinya dalam kariernya harus absen cukup lama akibat dua robekan serat otot yang praktis didapat secara beruntun, Anton berkembang menjadi "konstanta total" di BVB, seperti yang sudah dikatakan Kovac tentang dirinya beberapa bulan lalu.

Sang pelatih tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memuji setinggi langit anak asuhnya itu, yang tidak terlalu menyukai sebutan seperti "bos lini belakang". Terakhir, sebelum laga pembuka Liga Champions melawan Villarreal, Kovac berkata tentang Anton: "Dia adalah seorang pemimpin. Seseorang yang memimpin dari depan. Dia berpikir, makan, tidur, minum sepakbola 24/7. Seseorang yang mendukung rekan-rekannya, tidak pernah menyerah, dan memberikan segalanya untuk tim - sebuah teladan."

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Seberapa sering Waldemar Anton menjadi starter untuk BVB pada 2025/26?

Pada musim lalu, Anton sudah menjalani musim yang luar biasa dan tampil lebih stabil secara defensif dibandingkan rekan di sebelahnya, Nico Schlotterbeck, yang pada awal tahun ini juga mengalami cedera. "Ironman" (sebutan Kovac untuk Anton) melakukan itu dengan tingkat keandalan dan konsistensi yang sangat tinggi, yang juga tercermin dalam angka-angka telanjang: Dalam hanya tiga dari 47 laga kompetitif, Anton tidak tersedia untuk BVB pada 2025/26. Di liga dan piala, ia memainkan seluruh 35 penampilan secara penuh.

Karena keikutsertaannya di Piala Dunia bersama Jerman, Anton menjadi salah satu pemain Dortmund dengan waktu persiapan paling sedikit menjelang dimulainya musim baru. Namun, pemain 15 caps itu tidak kehilangan banyak hal. Sejak saat itu, Anton justru melanjutkan dari titik terakhirnya - dalam performa puncak yang absolut.

Hal yang membuat Anton begitu berharga selain ketersediaannya yang konsisten: ia memimpin lewat nilai-nilai seperti disiplin, mentalitas, dan daya tahan menderita. Anton bermain tanpa banyak gaya, bertahan tanpa kompromi dan dengan kuat, serta merupakan petarung sejati. Antisipasinya berkembang menjadi salah satu kualitas yang luar biasa. Sejak Mats Hummels, tidak ada lagi yang bertahan ke depan di BVB secerdas dan sesukses Anton.

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Waldemar Anton saat ini adalah bek tengah Jerman terbaik

Itu juga tercermin dalam statistik: Anton termasuk di antara pemain terbaik di liga dalam hal persentase duel, duel udara yang dimenangi, serta bola yang dipotong dan dibersihkan. Ia tak tergantikan bagi stabilitas Dortmund dan dengan demikian menjadi salah satu wajah kebangkitan di bawah Kovac. Melihat awal musimnya yang kuat dan kondisi yang sedang ia miliki, saat ini tidak ada bek tengah Jerman yang lebih baik daripada Anton.

Karena itu, akan mengejutkan jika ia tidak memainkan peran penting dalam awal baru tim nasional. Seperti Kovac, pelatih tim nasional Jürgen Klopp mengusung sepakbola yang membangun kekuatannya dari pertahanan yang sangat kokoh. Anton sangat berpengalaman, secara fisik maupun mental sepenuhnya berada di level tertinggi, seorang dirigen kuat untuk lini pertahanan, dan penopang penting bagi para pemain muda - pada dasarnya semua kualitas yang esensial untuk visi Klopp atas tim DFB masa depan.

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Peran apa yang akan dimainkan Waldemar Anton di DFB di bawah Jürgen Klopp?

Kekurangan Anton secara sportif di tim nasional dalam jangka panjang mungkin adalah kaki kiri Schlotterbeck yang kuat dan umpan diagonal hebatnya dalam membangun permainan, yang membuatnya sedikit lebih diprediksi. Namun, apakah memang perlu kembali ditegaskan bahwa Jonathan Tah dari Bayern tetap menjadi bek tengah nomor satu yang tak tergoyahkan?

Yang pasti, dari Anton sendiri tidak banyak promosi untuk dirinya yang bisa diharapkan. "Sangat tenang, sangat rendah hati, sangat bersahaja," demikian Anton, kata Kovac suatu ketika: "Mengesampingkan ego pribadinya dan menempatkan tim di depan - benar-benar luar biasa." Bagaimana situasi persaingan untuk Anton di timnas Jerman akan berkembang, waktu yang akan menjawab. Di BVB, pemuncak klasemen liga saat ini, bagaimanapun ia tak lagi harus menghadapi persaingan seperti itu.

Waldemar Anton: Data performanya di BVB