Manchester United kembali menelan pukulan telak di markas Como, Italia, kala takluk dari tim asuhan Cesc Fabregas dengan kekalahan telak yang memperlihatkan kerapuhan tim Inggris itu sekaligus hilangnya semangat juang mereka.

Hanya dalam hitungan menit, celah-celah di lini pertahanan langsung tersingkap, dan laga pun berubah menjadi mimpi buruk yang memperdalam krisis klub serta menempatkan pelatih Michael Carrick dalam posisi yang tak diinginkan siapa pun.

Tampaknya waktu berjalan begitu cepat bagi pria yang dulu meraih banyak kemenangan sebagai pemain, namun kini terlihat kalah di pinggir lapangan, di saat tekanan dari suporter maupun manajemen sama-sama kian menguat.

Rentetan kegagalan yang membangkitkan kenangan kelam

Manchester United tak meraih satu kemenangan pun dalam tujuh pertandingan beruntun, rentetan tanpa kemenangan terpanjang mereka sejak Desember 2015, kala Carrick sendiri masih mengenakan seragam tim sebagai pemain, di bawah kepemimpinan Louis van Gaal.

Rentetan negatif ini menempatkan sang pelatih saat ini dalam perbandingan yang kejam dengan Louis van Gaal, yang mendapat tenggang waktu sekitar lima bulan sebelum kepergiannya, sementara Carrick tampaknya bahkan mungkin tak akan mendapat lima hari setelah kekalahan yang digambarkan lebih buruk daripada apa yang dialami tim di periode terburuk sang pelatih asal Belanda itu.

Gol Joshua Zirkzee di masa tambahan waktu menyelamatkan tim dari catatan kekalahan Eropa terberat sejak tahun 1994, namun hal itu tak menutupi besarnya bencana ini. Manchester United kebobolan gol pertama hanya setelah 118 detik, setelah sebelumnya kemasukan gol cepat pada menit ke-47 detik di Madrid pekan lalu. Sementara itu, penampilan perdana Matthijs de Ligt setelah absen selama 325 hari bertepatan dengan kekalahan telak ini, yang kian menambah kesan bahwa segala sesuatu lepas dari kendali.

Adapun Carrick sendiri, ia tampak menyadari apa yang menantinya. Setelah Nico Paz mencetak gol ketiga bagi Como sebelum satu jam berlalu sejak laga dimulai, sang pelatih runtuh dan kembali ke bangku cadangan menjauh dari lensa kamera, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan keputusasaan yang telah menjangkitinya.

Pergantian acak yang memperparah krisis

Carrick tak sepenuhnya memikul tanggung jawab atas kemerosotan ini seorang diri, sebab klub tak memberinya rekrutan-rekrutan utama selama bursa transfer musim panas, dan ketiadaan seorang penyerang kedua serta bek kiri baru terasa sangat mahal dalam beberapa waktu terakhir.

Meski demikian, susunan tim saat ini lebih baik daripada tim yang mengakhiri musim lalu di peringkat ketiga, dan Carrick telah keliru dalam memilih susunan pemain beberapa kali setelah kurang dari dua belas pertandingan saja.

Sang pelatih melakukan banyak pergantian yang kerap berulang dan tampak lebih mirip sebuah menyerah secara terselubung. Menempatkan Bruno Fernandes sebagai penyerang semu adalah eksperimen terbaru dari percobaan-percobaan ini, namun itu tak bertahan lebih dari babak pertama.

Pekan lalu Fernandes bermain di sayap, dan pekan ini ia menggantikan Bryan Mbeumo yang sebelumnya telah mencetak dua gol dalam tiga pertandingan terakhir sebagai penyerang murni.

Hal itu berdampak negatif pada Youri Tielemans, yang menunjukkan kreativitas tinggi di posisi pengatur serangan saat melawan Atletico Madrid dan Leeds ketika ia mengumpan kepada Mbeumo, namun dampak itu lenyap sepenuhnya bersama Fernandes. Sang kapten tim ditarik keluar pada menit ke-67, dan setelah itu Carrick tak menunjukkan minat yang berarti, sebab laga memang sudah ditentukan.

Di antara momen-momen awal yang merangkum kesalahan-kesalahan tim, Dalot menyia-nyiakan peluang emas pada menit kedua setelah bola bergulir menggoda di hadapannya. Lalu datang gol Como dari tendangan gawang sederhana: Lucas Da Cunha mengumpan bola kepada Nico Paz, sementara Harry Maguire berdiri jauh dengan cara yang tak bisa dipahami, hingga bola lolos dari tangan penjaga gawang.

Noussair Mazraoui menepuk pahanya dengan marah, dan Mason Mount menegur rekannya, Maguire, sementara Carrick tetap terpaku di tempatnya sepanjang dua puluh menit pertama sebelum terlibat dalam perdebatan sengit dengan Matheus Cunha.

Masa depan suram menanti Carrick

Suara-suara ketidakpuasan dari tribune meninggi sejak dini, saat para suporter United meneriakkan "serang.. serang.. serang" hanya tiga menit setelah laga dimulai, dalam wujud terbaru dari kemarahan yang mengiringi musim ini.

Sebelumnya, penarikan Kobbie Mainoo disambut dengan cemoohan pada pertandingan melawan Fulham, dan cemoohan juga mengiringi hasil imbang di kandang sendiri melawan Tottenham.

Dalam sebuah momen yang bermakna, para suporter Como melantunkan nyanyian dengan irama "Kau akan dipecat besok pagi", yang membuat orang bertanya-tanya apakah ini adalah terjemahan dalam bahasa Italia dari apa yang berkecamuk di benak para suporter Manchester United.

United mengakhiri babak pertama tanpa satu pun tembakan tepat sasaran, dalam penampilan pucat dan tanpa gairah yang membuat banyak orang melihat laga ini sebagai kemungkinan pukulan telak bagi petualangan Carrick.

Suasana penuh badai di Italia tampak seperti pertanda buruk sejak awal, namun kenyataan yang lebih dalam terletak pada fakta bahwa Manchester United terkadang sudah tampak kalah bahkan sebelum bola disentuh.

Kini, seiring tekanan yang kian meningkat, pertanyaan pun menggantung: apakah Manchester United akan memberi pelatihnya kesempatan lain, ataukah lonceng kepergian memang telah berdentang?



