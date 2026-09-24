"Kloppo langsung melakukan sesuatu yang tidak biasa: menominasikan 44 pemain untuk agenda tim nasional, itu belum pernah terjadi sebelumnya", tulis pemain senior klub MLS Vancouver Whitecaps itu dalam sebuah unggahan di platform LinkedIn dan menegaskan: "Tak ada yang memperkirakan itu."

Namun, Müller sama sekali tidak menilai buruk keputusan Klopp untuk memakai skuad XXL dengan dua daftar pemain sekaligus dalam empat laga internasional pertamanya sebagai pelatih timnas. "Dengan begitu, sejak awal masa jabatannya dia bisa memberi banyak pemain kesempatan untuk menunjukkan diri di tim nasional", ujarnya.

Müller dan Klopp pada Piala Dunia musim panas lalu yang mengecewakan dari sudut pandang Jerman masih berperan sebagai duo analis untuk MagentaTV. Kini, pemain lama Bayern Munich itu hanya berada dalam peran sebagai penonton. "Dan yang terutama saya rasakan adalah rasa penasaran tentang bagaimana dia akan menangani hal ini", tulisnya, sembari juga menuntut: "Yang pada dasarnya saya harapkan dari pelatih adalah adanya jejak yang jelas terlihat. Yang satu lebih saya sukai, yang lain mungkin kurang. Itu normal dan pada awalnya juga tidak mengatakan apa pun tentang peluang sukses sebuah tim. Namun, pelatih dengan ide permainan yang dapat dikenali dengan jelas adalah bantuan orientasi yang penting bagi para pemain."

Lawan mana yang pertama kali akan dihadapi Jürgen Klopp sebagai pelatih timnas?

Menurut Müller, tim yang sukses terutama membutuhkan "kekacauan bersama yang teratur", kata pria 37 tahun itu berdasarkan pengalamannya sendiri. Bagi dirinya, hal seperti itu "paling menggambarkan bagaimana meraih kesuksesan jangka panjang di lapangan hijau".

Bagi Klopp, yang setelah Brajan Gruda batal bergabung karena cedera masih bisa mengandalkan 43 pemain dalam pemusatan latihan pertamanya sebagai pelatih timnas, debutnya akan datang melawan Belanda di Nations League. Setelah laga tandang itu, dua duel melawan Yunani dan satu melawan Serbia sudah menanti.