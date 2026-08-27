Striker tim nasional Jerman itu dimainkan selama 90 menit penuh saat menang 3-2 pada Rabu, tetapi ia tidak meninggalkan kesan berarti. Pada laga pembuka liga melawan Liverpool (2-2), pelatih baru The Magpies, Matthias Jaissle, masih mencadangkan penyerang tersebut.

Setelah awal yang bagus pada musim lalu usai kepindahannya senilai 70 juta euro dari VfB Stuttgart, Woltemade menjalani musim yang sulit di bawah asuhan pelatih Eddie Howe, yang bahkan sempat memainkannya di lini tengah. Menjelang akhir musim, sudah muncul spekulasi bahwa The Magpies ingin kembali melepas rekrutan mahal mereka itu. Namun, sejauh ini Woltemade tetap bertahan - dan kini hanya mengumpulkan sedikit argumen untuk dirinya sendiri.

"Sementara yang lain mendapatkan umpan-umpan bagus, tidak ada yang berjalan untuk pemain tim nasional Jerman itu," simpul Chronicle, surat kabar dari Newcastle. "Kurangnya kemauan untuk pergi ke area yang menyakitkan adalah alasan untuk khawatir," tambah media tersebut. Gaya bermain Jaissle, yang mengandalkan kerja lari dan pressing yang tinggi, tampaknya juga tidak terlalu cocok untuk Woltemade, karena pemain Jerman itu adalah pemain ofensif yang ingin dilibatkan dalam kombinasi.

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"Saya tidak suka mengatakan ini, tetapi Nick Woltemade tidak dibuat untuk sepak bola Inggris," tulis seorang fan Newcastle menurut Sport Bible. "Waktunya sudah tiba untuk menjualnya," tambahnya, "terlihat jelas bahwa semuanya tidak berjalan untuknya." Pendukung The Magpies lainnya menambahkan: "Maaf, tetapi kami harus menjual Woltemade."

Fakta bahwa klub mereka membayar jumlah besar untuknya setahun lalu membuat situasi ini tidak lebih mudah bagi Newcastle: "Saya akan menerima kerugian itu dan menjual Woltemade dengan jumlah berapa pun, menukarnya, atau meminjamkannya," kata fan lain yang merasa sudah cukup melihat pemain Jerman itu.

Jaissle tetap mengandalkan Woltemade di Newcastle - dan bahkan menelepon Hoeneß

Pemain 24 tahun itu dalam beberapa pekan terakhir secara longgar dikaitkan dengan Borussia Dortmund dan RB Leipzig, tetapi sejauh ini tampaknya belum ada pembicaraan konkret soal transfer. Pada musim lalu, ia mencatatkan 11 gol dan lima assist dalam 51 pertandingan kompetitif untuk Newcastle.

Terlepas dari seluruh kekecewaan fan terhadap Woltemade, Sport Bild baru-baru ini melaporkan bahwa pelatih Jaissle masih melihat pemain tim nasional Jerman itu sebagai bagian penting. Disebutkan bahwa Jaissle telah meyakinkan Woltemade bahwa, tidak seperti pendahulunya Eddie Howe, ia jelas melihatnya pada posisi favoritnya di pusat serangan atau sebagai second striker. Ia memperjuangkan kompatriotnya itu secara internal, memberinya arahan yang jelas untuk segera melupakan musim debutnya yang secara keseluruhan cukup mengecewakan di Newcastle dan menatap ke depan.

Untuk mengembalikan Woltemade ke jalurnya, Jaissle bahkan disebut telah menelepon Sebastian Hoeneß di Stuttgart, yang pernah bekerja sangat sukses dengan sang striker di VfB. Dalam percakapan itu, Jaissle mendapatkan semua informasi penting tentang pemain barunya, menurut Sport Bild ia menanyakan kepada Hoeneß posisi terbaik untuk mantan pemain Stuttgart itu dan juga ingin tahu apa yang penting bagi Woltemade di luar lapangan.