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Pada saat Zamalek tengah dilanda krisis finansial dan administratif yang saling berkelindan, Hussein Labib, presiden klub, melontarkan serangkaian pernyataan menarik yang membuka sejumlah berkas pelik di dalam benteng putih, mulai dari masa depan mantan direktur olahraga John Edward, melewati denda para pemain dan persoalan finansial, hingga kemungkinan melepas bintang-bintang tim demi menyediakan likuiditas yang dibutuhkan.

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Labib menjelaskan, dalam pernyataan melalui saluran "On Sport", bahwa kepergian John Edward dari jabatan direktur olahraga terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai sejumlah hal dan permintaan yang diajukan secara bersikeras oleh Edward. Ia membantah bahwa penyebabnya adalah keinginannya untuk menjauhkan dewan direksi dari urusan sepak bola. Ia menegaskan bahwa kembalinya Edward masih terbuka jika kepentingan klub menghendaki demikian, seraya menyebutkan bahwa ia baru-baru ini mengadakan pertemuan dengannya, sebagaimana yang ia lakukan dengan sejumlah pejabat lama dan yang sekarang, dan menegaskan bahwa mantan direktur olahraga itu masih memiliki hak finansial yang ia tuntut untuk didapatkan.

Dalam urusan denda dan kasus-kasus yang memicu kemarahan suporter Zamalek, presiden klub menegaskan bahwa penasihat hukum yang menangani penyelidikan dalam urusan ini tanpa campur tangannya, dan ia memiliki kewenangan untuk memanggil siapa pun yang dianggap perlu untuk didengar keterangannya, dengan tujuan menentukan tanggung jawab dan menemukan kebenaran. Ia mengakui bahwa dewan direksi memikul tanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas krisis yang berkaitan dengan hak para pemain asing, di antaranya Omar Faraj, Abdelhamid Maali, dan Salah Mosaddek, seraya menegaskan bahwa penyelidikan akan mencakup setiap pemain dan setiap orang yang mungkin lalai dalam menjalankan tugasnya.

Labib menekankan bahwa ia tidak dapat berjanji untuk menyelesaikan seluruh kasus atau melunasi utang-utang yang terkait dengannya sebelum munculnya hasil penyelidikan, tetapi ia berjanji untuk mengungkap kebenaran dan menentukan cara menangani urusan-urusan finansial yang belum terselesaikan. Dalam konteks yang sama, ia menyebutkan bahwa keterlambatan hak Oday Dabbagh dan Shikabala Banza mendorong keduanya untuk melayangkan peringatan kepada klub, seraya menjelaskan bahwa perusahaan sepak bola yang ditunggu akan memiliki peran dalam mengatasi krisis hak para pemain.

Presiden Zamalek membela keberlanjutan Moatamed Gamal dalam memimpin tim, seraya menegaskan bahwa ketetapannya mempertahankan pelatih tersebut berkat kualitasnya, kesetiaannya kepada klub, dan pencapaian yang telah diraihnya, meski ada cedera dan tantangan yang dihadapi tim. Ia menjelaskan bahwa hasil yang diraih pelatih tersebut baik di tengah kondisi saat ini, tetapi hal itu tidak menghalangi untuk mendiskusikannya mengenai beberapa hal teknis, seraya menyebutkan bahwa manajemen sedang membahas bersamanya kemungkinan untuk menggunakan asisten asing tanpa memaksakan nama apa pun kepadanya, agar tanggung jawab teknisnya tetap jelas.

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Labib juga mengakui bahwa penampilan Zamalek menghadapi Misr Lel Ta'min tidak bagus, seraya menyebutkan bahwa Moatamed Gamal mengakui hal itu, dan bahwa manajemen akan membahas bersamanya penyebab kemunduran tersebut. Pada saat yang sama, ia mengungkapkan bahwa Hossam El-Zanaty belum menentukan sikapnya untuk bergabung dengan klub, tetapi ia berharap kehadirannya, sementara ia menolak untuk membahas penyebab keterlambatan dimulainya masa persiapan, seraya menegaskan bahwa para pemain tidak menggunakan hak finansial sebagai alat untuk menekan manajemen, dan mereka tidak menolak memulai latihan karena keterlambatan menerima uang mereka.

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Kepergian Bezerra dan perhitungan berbeda untuk masa depan

Dalam salah satu poin paling menonjol yang ia bahas, Labib mengungkap detail kepergian Juan Bezerra ke Shabab Al-Ahli Dubai dari Uni Emirat Arab, seraya membantah bahwa pemain tersebut telah memberontak terhadap Zamalek atau memaksa klub untuk menjualnya. Ia menjelaskan bahwa pemain tersebut menerima tawaran yang mencakup keistimewaan finansial besar, menurut informasi yang sampai kepadanya, dan bahwa negosiasi berakhir dengan kesepakatan yang ia sebut sebagai baik, meski ia mengakui kehilangan pemain penting di dalam barisan tim.

Ia menambahkan bahwa Zamalek memperoleh 3 juta dolar secara langsung, di samping 2 juta dolar di kemudian waktu, selain menutupi 900 ribu dolar yang menjadi hak klub lama pemain tersebut, seraya menjelaskan bahwa sebagian dari hasil transfer itu akan digunakan untuk melunasi hak para pemain dan klub-klub.

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Mengenai Hossam Abdelmaguid, presiden Zamalek membantah adanya syarat dalam kontraknya yang mencegahnya pindah ke Al-Ahly, seraya menjelaskan bahwa regulasi Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" tidak mengizinkan syarat-syarat seperti itu, dan bahwa keinginan pemain tersebut terpusat pada karier profesional di luar negeri. Ia menegaskan ketetapan klub mempertahankan bek muda tersebut, seraya menyebutkan promosi sejumlah bakat ke tim utama, dan kemampuan mereka untuk menampilkan level yang bagus.

Berkaitan dengan masa depan Ahmed Fatouh, Labib mengakui bahwa waktu penjualannya pada musim panas lalu tidak tepat, terutama setelah kepergian Hossam Abdelmaguid dan Bezerra, agar klub tidak tampak seolah-olah sedang menuju pengosongan tim dari unsur-unsur utamanya. Ia menyebutkan adanya niat untuk memperpanjang kontrak bek kiri tersebut, tetapi belum diadakan pertemuan dengannya sampai sekarang, seraya menegaskan bahwa manajemen akan menunggu enam bulan sebelum mengevaluasi situasi, dan menegaskan kembali keterbukaan klub untuk menjual pemain mana pun jika kepentingan menghendaki demikian.

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Krisis kontrak, kesalahan masa lalu, dan perolehan gelar

Labib menyinggung urusan perpanjangan kontrak para pemain muda, seraya menjelaskan bahwa klub hanya dapat memperpanjang kontrak para pemain yang berusia di bawah 18 tahun selama tiga musim saja, sesuai hukum, sementara kontrak mereka dapat diperpanjang selama lima atau tujuh tahun setelah mereka melewati usia legal. Ia juga menegaskan bahwa Mohamed Shehata tidak akan pindah ke Al-Ahly, menyebutnya sebagai salah satu putra Zamalek dan pemain lini tengah terbaik di Mesir, seraya menekankan ketetapan klub mempertahankan keberlanjutannya.

Presiden Zamalek mengakui bahwa dewan direksi mengambil alih tanggung jawab dalam kondisi yang sulit, meski dengan ambisinya yang besar untuk mewujudkan impian para suporter, seraya menyebutkan bahwa klub menghadapi banyak tantangan, di antaranya pemecatan pelatih Juan Carlos Osorio setelah hubungannya dengan para pemain menegang, di samping perekrutan sepuluh pemain tanpa memperhatikan evaluasi level mereka saat itu. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Zamalek berhasil meraih lima gelar selama tiga tahun setengah, dan menganggap bahwa perolehan ini mencerminkan besarnya kerja yang telah dilakukan di tengah kondisi yang rumit.

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Labib tidak menunjukkan ketersinggungannya atas kritik suporter yang ditujukan kepada dewan direksi, seraya menegaskan bahwa kemarahan para pendukung bersumber dari kepedulian mereka terhadap kepentingan klub, dan bahwa ia tidak bersedih atas serangan pribadi kepadanya. Namun, ia mengkritik liputan media, dan menganggap bahwa 90% berita program-program olahraga berkutat seputar Zamalek, serta mempertanyakan penyebab fokus yang terus-menerus pada urusan perpanjangan kontrak dan tawaran yang diajukan kepada para pemain, padahal hal-hal seperti ini juga terjadi di klub-klub lain.

Labib menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ambisi Zamalek adalah bersaing dalam Liga Champions Afrika dan Liga Mesir, seraya menuntut tim untuk bermain demi meraih kedua gelar tersebut, terlepas dari sulitnya misi itu. Ia juga memuji Mahmoud Hamdi "El-Wensh", dan menganggapnya sebagai salah satu pemain terbaik di Mesir dalam hal akhlak dan sportivitas, serta sosok ayah spiritual bagi rekan-rekannya di dalam tim, terutama setelah ia melewati dua kali cedera robek pada ligamen silang. Ia menggambarkan Shikabala Banza sebagai pemain yang bagus dan istimewa, tetapi ia menyebutkan sulitnya memprediksi tingkah lakunya, sebagai isyarat pada kepribadiannya yang tak terduga.