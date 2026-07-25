Arsenal menunjukkan ketertarikan untuk merekrut bintang Real Madrid, Vinicius Junior, dan mulai menjajaki sejauh mana kesepakatan itu bisa direalisasikan dari sisi finansial. Namun, situasinya masih berada dalam tahap yang sangat awal, menurut sumber-sumber yang berbicara kepada jaringan ESPN.

Kontrak pemain berusia 26 tahun itu dengan Real Madrid hanya tersisa satu tahun lagi.

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa Arsenal merupakan satu-satunya destinasi potensial bagi Vinicius pada bursa transfer musim panas ini, apabila pemain dan klub Spanyol itu gagal mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontraknya.

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Ketertarikan Real Madrid terhadap winger muda, Yan Diomande, pemain Leipzig, juga harus dilihat dalam konteks masa depan Vinicius bersama tim tersebut.

Vinicius mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan bersama timnas Brasil pada Piala Dunia 2026, tetapi ia tidak mampu mencegah tersingkirnya Selecao dari Norwegia di babak 16 besar.

Bintang Brasil yang datang dari Flamengo itu bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2018, dan sejak saat itu meraih berbagai gelar bersama klub kerajaan tersebut, terutama gelar Liga Champions Eropa dua kali, LaLiga tiga kali, Piala Super Spanyol tiga kali, dan Copa del Rey satu kali.

Awal pekan ini, Arsenal mengumumkan perekrutan winger asal Yunani, Christos Tzolis, yang datang dari Club Brugge, sementara winger asal Belgia, Leandro Trossard, meninggalkan Arsenal menuju Besiktas Turki, awal bulan ini.