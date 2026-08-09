Menurut informasi dari surat kabar Spanyol Sport, Frenkie de Jong kemungkinan harus memikirkan masa depannya dengan seragam Barca jika juara dunia yang baru dinobatkan itu direkrut.

Media tersebut berspekulasi bahwa de Jong bisa kehilangan peran utamanya di pusat lini tengah tim Catalan kepada Rodri, andaikata Barcelona benar-benar berhasil menebus pemain berusia 30 tahun itu dari kontraknya yang masih berjalan di Manchester City.

Dalam kasus paling ekstrem, bahkan bisa saja tak ada lagi tempat bagi pemain Belanda itu di tim asuhan pelatih Hansi Flick. Dalam skenario ini, de Jong juga disebut bisa pindah klub.

Pemain berusia 29 tahun itu baru memperpanjang kontraknya bersama Blaugrana pada Oktober lalu hingga akhir Juni 2029. Sebelumnya, negosiasi berjalan alot, dan pada satu titik kepergiannya juga dianggap bukan hal yang mustahil. Meski begitu, pada akhirnya kedua pihak mencapai kesepakatan.

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Frenkie de Jong jadi pilihan utama di FC Barcelona musim lalu

Pada musim lalu, de Jong pada akhirnya menjadi elemen penting di lini tengah Barca. Di semua ajang, Flick memainkannya 38 kali, dengan catatan satu gol dan delapan assist. Setelah itu, ia tampil bersama Belanda di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana ia menjadi starter dalam keempat pertandingan - Oranje tersingkir di babak 16 besar oleh Maroko.

Sejak saat itu, de Jong bergelut dengan masalah lutut. Karena itu, ia hanya bisa berlatih secara terbatas dalam masa pramusim, Barca bahkan kini disebut menuntut sang pemain menjalani operasi karena nyaris tak terlihat perkembangan selama penanganan konservatif. Pemain Belanda itu dipastikan akan melewatkan awal musim.

Sementara itu, transfer Rodri ke FC Barcelona masih belum sepenuhnya rampung. Meski pemain Spanyol itu disebut telah memberikan persetujuan kepada tim Catalan - dan dengan begitu juga menutup pintu untuk pindah ke Real Madrid -, negosiasi dengan ManCity masih harus dilakukan.

Di sana, Rodri masih terikat kontrak hingga musim panas 2027, dan menurut laporan media, klub Premier League itu meminta biaya transfer sebesar 50 hingga 60 juta euro, sesuatu yang belum tentu bisa dipenuhi Barca yang tengah kesulitan finansial tanpa masalah.