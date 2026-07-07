Swiss lebih unggul dalam adu penalti daripada Kolombia dan akan menghadapi Argentina

Argentina akan menghadapi Swiss di perempat final Piala Dunia. Setelah pertandingan yang kurang memuaskan di babak 16 besar (0-0), Argentina berhasil mengalahkan Kolombia melalui adu penalti (4-3). Sabtu nanti, pertandingan seru melawan juara dunia bertahan akan berlangsung di Kansas City.

Kolombia awalnya kesulitan menghadapi permainan Swiss yang kokoh. Seiring berjalannya babak pertama, tim Amerika Selatan itu mulai menemukan ritme permainan, dengan Luis Díaz dan James Rodríguez yang berusaha membangun serangan.

Peluang terbesar bagi Kolombia tercipta pada menit ke-20. Gregor Kobel melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan keras Gustavo Puerta. Tak lama setelah itu, jeda minum dimulai. Setelah jeda, penguasaan bola kembali didominasi oleh tim Swiss yang cerdik, yang terus mengincar ruang kosong di belakang pertahanan Kolombia.

Kolombia kembali menguasai permainan di fase akhir babak pertama, namun upaya dari Puerta dan Luis Suárez tak berhasil menghasilkan skor 0-1 yang sangat diinginkan. Pertandingan antara dua tim yang saling mengimbangi ini berakhir dengan skor 0-0 yang wajar saat jeda.

Fabian Rieder nyaris mencetak gol setelah babak kedua dimulai melalui tendangan bebas yang meleset ke jaring samping. Ketegangan terasa kental, namun permainan yang benar-benar apik tidak terlihat. Setelah satu jam pertandingan, Suárez gagal memanfaatkan peluang emas bagi Kolombia, saat James dan Jhon Arias ditarik keluar.

Pertandingan di Vancouver ini berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Kolombia kecewa saat sundulan Jhon Lucumi dari tendangan sudut membentur mistar gawang, sementara tembakan Jáminton Campaz nyaris saja diselamatkan oleh Kobel. Di sisi lain, pemain pengganti Zeki Amdouni dihentikan oleh kiper Camilo Vargas.

Pertandingan tetap sangat menegangkan: Granit Xhaka melepaskan tembakan yang melambung tipis di atas gawang, dan Campaz juga melepaskan tembakan dari jarak dekat yang melambung, membuat kubu Kolombia tercengang. Tidak ada keputusan di babak perpanjangan waktu, sehingga adu penalti pun tak terhindarkan.

Davinson Sánchez membentur mistar gawang, sementara Manuel Akanji melepaskan tendangan yang melambung jauh di atas gawang. Kobel kemudian menepis tendangan Cucho Hernández. Luis Díaz tidak gagal pada momen penentu bagi Swiss. Rubén Vargas kemudian membawa Swiss melaju ke babak perempat final untuk menghadapi Argentina.