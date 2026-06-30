Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Susunan pemain Prancis dan Swedia... Kuartet penyerang yang mematikan menantang duet Isaac dan Giocuris

France vs Sweden
France
Sweden
World Cup
Prancis
Swedia
AS

Siapa yang akan menentukan hasil pertandingan babak 32 besar?

Kuartet penyerang yang terdiri dari Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Oliisi, dan Bradley Barkola akan memimpin barisan depan Prancis saat menghadapi Swedia dalam pertandingan antara kedua tim pada Rabu dini hari, di Stadion New Jersey, Amerika Serikat, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Pelatih Prancis, Didier Deschamps, memilih untuk mengandalkan duet Aurélien Tchouaméni dan Adrien Rabiot di lini tengah.

Susunan pemain lengkap Prancis adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Maignan.

Barisan pertahanan: Kondé, Upamecano, Salcia, Dini.

Lini tengah: Rabiot, Tchouaméni.

Lini depan: Barkola, Oulisi, Dembélé, Mbappé.

Di sisi lain, duet Alexander Isak dan Victor Gioukires memimpin susunan pemain Swedia yang sebagai berikut:

Penjaga gawang: Zieterstrom.

Barisan pertahanan: Gudmundsson, Lindelöf, Lagerback.

Lini tengah: Stroud, Yassin Al-Ayari, Bergvall, Svensson.

Lini depan: Ilanga, Giokiris, Isak.

Perlu dicatat bahwa pemenang dari pertandingan ini akan menghadapi tim nasional Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia, yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti.

Iklan