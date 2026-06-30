Susunan pemain Prancis dan Swedia... Kuartet penyerang yang mematikan menantang duet Isaac dan Giocuris

Kuartet penyerang yang terdiri dari Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Oliisi, dan Bradley Barkola akan memimpin barisan depan Prancis saat menghadapi Swedia dalam pertandingan antara kedua tim pada Rabu dini hari, di Stadion New Jersey, Amerika Serikat, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Pelatih Prancis, Didier Deschamps, memilih untuk mengandalkan duet Aurélien Tchouaméni dan Adrien Rabiot di lini tengah.

Susunan pemain lengkap Prancis adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Maignan.

Barisan pertahanan: Kondé, Upamecano, Salcia, Dini.

Lini tengah: Rabiot, Tchouaméni.

Lini depan: Barkola, Oulisi, Dembélé, Mbappé.

Di sisi lain, duet Alexander Isak dan Victor Gioukires memimpin susunan pemain Swedia yang sebagai berikut:

Penjaga gawang: Zieterstrom.

Barisan pertahanan: Gudmundsson, Lindelöf, Lagerback.

Lini tengah: Stroud, Yassin Al-Ayari, Bergvall, Svensson.

Lini depan: Ilanga, Giokiris, Isak.

Perlu dicatat bahwa pemenang dari pertandingan ini akan menghadapi tim nasional Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia, yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti.