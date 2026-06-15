Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, mengumumkan susunan pemain "Al-Fara'ana" untuk menghadapi Belgia pada Senin malam ini di Stadion Lumen, dalam rangkaian pertandingan Grup 7 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Susunan pemain inti menampilkan trio penyerang yang terdiri dari Mohamed Salah, Omar Marmoush, dan Mustafa "Zico", yang mencatatkan penampilan starter pertamanya dalam pertandingan resmi bersama timnas Mesir, setelah penampilan gemilangnya dalam dua pertandingan persahabatan terakhir, di mana ia berhasil mencetak gol di kedua pertandingan tersebut.

Selain itu, Hossam Hassan menempatkan Yasser Ibrahim di lini belakang bersama Hamdi Fathi, sementara lini tengah terdiri dari Marwan Attia, Muhannad Lasheen, dan Imam Ashour.

Susunan pemain timnas Mesir adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mustafa Shubair.

Barisan pertahanan: Mohamed Hani - Hamdi Fathi - Yasser Ibrahim - Ahmed Fathouh.

Lini tengah: Marwan Attia - Muhannad Lashin - Imam Ashour.

Lini depan: Mohamed Salah - Omar Marmoush - Mustafa "Zico".

Dan duduk di bangku cadangan adalah: Mohamed El Shenawy, Mahdi Soliman, Mohamed Alaa, Tarek Alaa, Karim Hafez, Mohamed Abdel Moneim, Ramy Rabia, Hossam Abdel Majeed, Nabil Emad "Dunga", Mahmoud Saber, Mahmoud Hassan "Trezeguet", Ahmed Sayed "Zizo", Ibrahim Adel, Haitham Hassan, dan Hamza Abdel Karim.

Meskipun ada kekhawatiran mengenai kesiapannya setelah mengalami masalah pernapasan selama latihan tertutup pekan lalu, Jeremy Doku masuk dalam susunan pemain inti Belgia, sehingga Rudi Garcia memutuskan nasib bintang Manchester City tersebut dalam laga melawan Mesir.

Berikut ini susunan pemain timnas Belgia:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois.

Barisan pertahanan: Thomas Meunier - Nathan Ngui - Brandon Michiel - Timothy Castagne.

Lini tengah: Yuri Tielemans - Amadou Onana - Kevin De Bruyne.

Lini serang: Leandro Trossard - Charles De Ketelaere - Jeremy Doku.

Grup 7 terdiri dari timnas Mesir, Belgia, Iran, dan Selandia Baru, sehingga persaingan untuk dua tiket lolos ke babak berikutnya terbuka lebar.

Timnas Mesir memasuki turnamen ini dengan ambisi besar dalam partisipasi keempatnya di Piala Dunia, setelah berhasil kembali ke ajang tersebut untuk pertama kalinya sejak penampilan terakhirnya di Rusia 2018.

Penampilan pertama tim Mesir di Piala Dunia terjadi pada edisi Italia 1934, saat tim Mesir menjadi tim Arab dan Afrika pertama yang berpartisipasi di putaran final turnamen tersebut. Edisi 2026 merupakan partisipasi keempat dalam sejarah tim ini setelah edisi 1934, 1990, dan 2018.

Selama partisipasinya sebelumnya, timnas Mesir telah memainkan tujuh pertandingan di Piala Dunia, tanpa meraih satu pun kemenangan, hanya mencatatkan dua hasil imbang dan lima kekalahan. Para pemainnya mencetak lima gol, sementara gawang mereka kebobolan 12 gol, sehingga edisi 2026 menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki rekor historisnya di turnamen tersebut dan meraih kemenangan Piala Dunia pertama dalam sejarahnya.