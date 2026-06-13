Susunan Pemain Maroko dan Brasil: Kejutan dari Wahbi... dan Ancelotti Melawan Prediksi

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, mengumumkan susunan pemain Les Lions de l'Atlas untuk menghadapi Brasil pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia.

Wahbi menempatkan Ibrahim Diaz, bintang Real Madrid, di lini depan, sementara Ashraf Hakimi akan memimpin pertahanan Atlas Lions.

Sementara itu, Carlo Ancelotti, pelatih Brasil, melanggar ekspektasi dengan menempatkan Igor Thiago sebagai penyerang utama, sementara Matheus Cunha duduk di bangku cadangan.

Susunan pemain Maroko adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Yassine Bounou

Pertahanan: Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Shadi Riad, Issa Diop

Gelandang: Ezzedine Ounahi, Ayoub Bouadi, Nael El Ainaoui

Penyerang: Ibrahim Diaz, Ismail Saibari, Bilal El Khannous

Sedangkan susunan pemain Brasil adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Alisson Becker

Pertahanan: Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez

Gelandang: Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá

Penyerang: Vinícius Júnior, Raphinha, Igor Thiago