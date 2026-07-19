Susunan Pemain Final Piala Dunia: De la Fuente Turunkan Senjata Rahasianya untuk Menghadapi Messi

Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, mengumumkan susunan pemain La Roja untuk final Piala Dunia 2026 melawan Argentina, di Stadion MetLife.

Spanyol berambisi meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, sementara timnas Argentina bertekad mempertahankan gelar juara dunia yang diraihnya pada edisi sebelumnya di Qatar.

De la Fuente kembali menempatkan Pedri di bangku cadangan untuk ketiga kalinya berturut-turut, sementara ia memasukkan Fabián Ruiz, yang dianggap sebagai “senjata rahasia” dalam susunan pemain inti.

Taruhan Luis de la Fuente pada Ruiz berhasil dalam dua pertandingan melawan Belgia dan Prancis, dan ia berharap dapat mengulanginya di final Piala Dunia.

Susunan pemain timnas Spanyol adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Unai Simón

Pertahanan: Pau Cobarsi, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pedro Porro

Lini tengah: Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo

Penyerang: Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal

Sementara itu, Lionel Scaloni, pelatih Argentina, menurunkan kekuatan utama tim Tango di lini depan, dengan Lautaro Martínez duduk di bangku cadangan.

Susunan pemain timnas Argentina adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Emiliano Martínez

Pertahanan: Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico

Lini tengah: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González

Penyerang: Lionel Messi, Julian Álvarez