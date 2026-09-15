Pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, memutuskan untuk mengubah gaya bermain timnya guna menghadapi Al Ain dari Uni Emirat Arab, malam ini Selasa, dalam pekan pertama Liga Champions Asia Elite.

Pelatih Australia itu memutuskan untuk mengandalkan formasi 3-4-3, berbeda dengan skema yang ia gunakan di sebagian besar pertandingan sebelumnya, yaitu susunan taktik 4-3-3 atau 4-2-3-1.

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Selain itu, mantan pelatih Tottenham tersebut memutuskan untuk mengandalkan Nawaf Al Aqidi dalam susunan pemain utama menggantikan kiper asal Brasil, Bento, setelah rangkaian kesalahan yang dilakukan Bento serta performanya yang tidak stabil.

Al Nassr berharap dapat menebus kekecewaan para pendukungnya setelah terjebak dalam hasil imbang pada pekan lalu melawan Al Khaleej dengan skor 1-1, dalam pertandingan di mana rekan-rekan pemain Portugal Cristiano Ronaldo tidak menampilkan performa yang diharapkan.

Susunan pemain Al Nassr menghadapi Al Ain di Liga Champions Asia Elite:

Penjaga gawang: Nawaf Al Aqidi.

Pertahanan: Inigo Martinez - Abdulelah Al Amri - Mohamed Simakan.

Lini tengah: Nawaf Boushal - Sami Costa - Abdullah Al Khaibari - Saad Al Nasser.

Lini serang: Joao Felix - Ronaldo - Sadio Mane.