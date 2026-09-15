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Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Susunan Pemain Al Nassr Kontra Al Ain: Postecoglou Kejutkan Pinto dan Ubah Format Al Alami!

Al-Ain vs Al Nassr FC
Al-Ain
Al Nassr FC
AFC Champions League Elite
A. Postecoglou
Uni Emirat Arab
Arab Saudi
Australia

Pelatih asal Australia mengejutkan semua orang dengan cara berbeda

Pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, memutuskan untuk mengubah gaya bermain timnya guna menghadapi Al Ain dari Uni Emirat Arab, malam ini Selasa, dalam pekan pertama Liga Champions Asia Elite.

Pelatih Australia itu memutuskan untuk mengandalkan formasi 3-4-3, berbeda dengan skema yang ia gunakan di sebagian besar pertandingan sebelumnya, yaitu susunan taktik 4-3-3 atau 4-2-3-1.

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Selain itu, mantan pelatih Tottenham tersebut memutuskan untuk mengandalkan Nawaf Al Aqidi dalam susunan pemain utama menggantikan kiper asal Brasil, Bento, setelah rangkaian kesalahan yang dilakukan Bento serta performanya yang tidak stabil.

Al Nassr berharap dapat menebus kekecewaan para pendukungnya setelah terjebak dalam hasil imbang pada pekan lalu melawan Al Khaleej dengan skor 1-1, dalam pertandingan di mana rekan-rekan pemain Portugal Cristiano Ronaldo tidak menampilkan performa yang diharapkan.

AFC Champions League Elite
Al-Ain crest
Al-Ain
ALA
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Susunan pemain Al Nassr menghadapi Al Ain di Liga Champions Asia Elite:

Penjaga gawang: Nawaf Al Aqidi.

Pertahanan: Inigo Martinez - Abdulelah Al Amri - Mohamed Simakan.

Lini tengah: Nawaf Boushal - Sami Costa - Abdullah Al Khaibari - Saad Al Nasser.

Lini serang: Joao Felix - Ronaldo - Sadio Mane.

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