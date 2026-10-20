Pelatih berkebangsaan Jerman, Jens Wiessing, direktur teknik tim Al-Ittihad, menurunkan pemainnya asal Belanda, Georginio Wijnaldum, untuk menghadapi mantan timnya, Al-Ettifaq, dalam laga yang dinantikan di Liga Roshn Saudi.

Al-Ittihad bertandang ke markas Al-Ettifaq, hari Selasa ini, di stadion tuan rumah di Dammam, pada pekan kesepuluh kompetisi Liga Roshn Saudi.

Wiessing mengumumkan susunan pemain inti, yang menampilkan Wijnaldum di lini tengah, untuk menjalani laga menghadapi mantan timnya, Al-Ettifaq, tempat ia bermain antara tahun 2023 dan 2026.

Ini akan menjadi kali pertama gelandang asal Belanda tersebut memulai pertandingan bersama Al-Ittihad di Liga Roshn Saudi, dan yang kedua secara keseluruhan setelah laga terakhir melawan Shabab Al-Ahli di Liga Champions Asia Elite.

Adapun perubahan paling mencolok terjadi di lini pertahanan, di mana Wiessing memutuskan mengembalikan Saad Al-Mousa ke susunan pemain inti untuk pertama kalinya pada musim ini, mendampingi pemain asal Portugal Danilo Pereira, setelah cedera yang membuatnya absen dari tim sejak musim lalu.

Selain itu, pelatih asal Jerman tersebut memutuskan untuk tetap menempatkan penyerang asal Maroko Youssef En-Nesyri di bangku cadangan, dengan mengandalkan penyerang asal Nigeria George Ilenikhena sebagai starter sebagai penggantinya.

Al-Ittihad memasuki laga ini dengan menempati peringkat kelima klasemen Liga Saudi dengan 17 poin, sementara Al-Ettifaq menempati peringkat ketujuh dengan 15 poin.

Berikut susunan pemain Al-Ittihad:

Penjaga gawang: Predrag Rajković

Lini pertahanan: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Saad Al-Mousa - Faris Abedi

Lini tengah: Mukhtar Ali - Richard Ríos - Georginio Wijnaldum

Lini depan: Houssem Aouar - George Ilenikhena - Steven Bergwijn