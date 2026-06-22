Surat kabar Spanyol: Hamza Abdelkarim adalah rekrutan yang ideal bagi Barcelona

Sebuah laporan media Spanyol menegaskan bahwa partisipasi Hamza Abdel Karim di Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa taruhan Barcelona pada bakat muda Mesir tersebut tepat, setelah ia menjadi salah satu penemuan paling menonjol di turnamen tersebut dan berhasil menempatkan dirinya di skuad tim nasional Mesir yang memuncaki Grup 7.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, Barcelona pada awal tahun ini berhasil mengikat kontrak dengan Hamza Abdel Karim, yang kini menjadi salah satu bintang Piala Dunia.

Pemain muda Mesir tersebut bergabung dengan klub Catalan itu selama bursa transfer musim dingin lalu dengan status pinjaman untuk memperkuat tim muda, dan sejak kedatangannya ia berhasil menarik perhatian melalui menit-menit bermain yang ia dapatkan bersama Barcelona, serta dipanggil ke tim nasional Mesir untuk Piala Dunia.

Pemain muda ini terus menunjukkan penampilan yang mengesankan di turnamen internasional tersebut, setelah tampil dalam dua pertandingan yang telah dilakoni timnas Mesir hingga saat ini.

Pemain Barcelona ini bermain selama sekitar seperempat jam dalam kemenangan timnas Mesir atas Selandia Baru dengan skor 3-1, serta bermain selama waktu yang sama dalam pertandingan melawan Belgia yang berakhir imbang.

Penyerang muda ini telah meyakinkan petinggi Barcelona melalui penampilannya bersama tim junior bahwa klausul pembelian yang dinegosiasikan klub Catalan tersebut dengan Al-Ahly dalam kontrak peminjaman harus diaktifkan.

Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Barcelona harus membayar 1,5 juta euro untuk mendapatkan jasa sang pemain, ditambah dengan variabel-variabel yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

“Marca” melaporkan: “Hamza tiba di Barcelona sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dalam sepak bola Mesir; bahkan banyak yang melihatnya sebagai calon penerus Mohamed Salah. Namun, kini ia telah menjadi kenyataan yang nyata, bukan sekadar talenta masa depan.”

Enam bulan pertama pemain ini bersama Barcelona diwarnai dengan waktu bermain yang terbatas karena berbagai kendala administratif dan birokrasi.

Meskipun bergabung pada Januari, Hamza baru bisa bermain pada Maret, namun ia tetap menjadi tambahan yang signifikan bagi tim muda, di mana ia tampil dalam 11 pertandingan dan mencetak 8 gol.

Surat kabar Spanyol tersebut menutup laporannya dengan mengatakan: “Pelatih Hans Flick, sebelum akhir musim, menyebutkan bahwa pemain tersebut mungkin menjadi salah satu opsi untuk mengikuti masa persiapan musim baru. Namun, bagaimanapun juga, Hamza beralih dari bermain di tim muda ke partisipasi di Piala Dunia dengan peran yang berpengaruh dan penampilan yang menonjol, dalam kesepakatan yang tampaknya ideal bagi Barcelona.”