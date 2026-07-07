Kekalahan Amerika Serikat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 dari Belgia dengan skor telak 4-1, pada dini hari Selasa di Stadion Lumin Park, Seattle, memberikan semacam kelegaan bagi pers internasional, atas dasar etika setelah kasus Folarin Balugun, yang bermain namun tidak memberikan pengaruh apa pun selama pertandingan yang diwarnai skandal campur tangan politik.

Surat kabar Jerman "Bild" menyatakan bahwa "Belgia membalas dendam untuk sepak bola dunia", merujuk pada kontroversi yang dipicu oleh partisipasi penyerang Amerika tersebut setelah Presiden Donald Trump campur tangan kepada FIFA untuk mencabut skorsing otomatis yang dijatuhkan kepadanya akibat kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan sebelumnya karena pelanggaran keras terhadap Bosnia dan Herzegovina.

Kemenangan Belgia disambut dengan rasa lega yang hampir bulat oleh sebagian besar media internasional; di mana media menilai bahwa “kehormatan telah dipulihkan,” merujuk pada fakta bahwa penampilan lesu tim Amerika Serikat telah mengaburkan skandal campur tangan politik yang dikenai sanksi berdasarkan peraturan FIFA.

Ketika Balugon menginjakkan kaki di lapangan Lumen Park, 29 menit sebelum pertandingan dimulai, para pendukung Amerika menyambutnya dengan sorakan yang menggelegar, dan hal yang sama terulang saat ia diperkenalkan bersama tim di dalam lapangan; namun selama pertandingan, ia hanya muncul sesekali, kecuali dalam sebuah aksi teatrikal yang diduga dan sebuah tendangan di akhir pertandingan.

Surat kabar “The Athletic”, bagian olahraga dari “The New York Times”, menyoroti penampilan mengecewakan penyerang Monaco tersebut, dengan menyebutkan bahwa ia “tanpa kesalahan langsung darinya, berada di tengah-tengah kontroversi di dunia sepak bola selama 36 jam terakhir, sehingga menjadi pusat isu paling kontroversial di turnamen ini”.

Surat kabar Amerika itu menambahkan: “Di lapangan, ia tidak memberikan pengaruh besar pada pertandingan. Penampilannya sangat dinantikan, karena terjadi sehari setelah keputusan FIFA yang kontroversial untuk menangguhkan sanksi yang melarangnya bermain setelah ia menerima kartu merah.”

Federasi Sepak Bola Belgia sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka “telah memberi tahu Federasi Sepak Bola Amerika Serikat bahwa mereka akan mengajukan banding terkait kelayakan pemain tersebut jika namanya tercantum dalam daftar wasit, dan bahwa semua opsi masih terbuka,” namun setelah hasil yang telak ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk mengambil tindakan apa pun.

Media pun melontarkan kritik tajam kepada para pemain asuhan Mauricio Pochettino, dengan mengatakan: “Dengan puluhan juta orang Amerika yang menyaksikan pertandingan tersebut, antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya, dukungan publik yang luas, serta siaran langsung pada jam tayang utama Senin malam di bawah sorotan dunia, ini adalah kesempatan yang tak tertandingi bagi tim nasional pria AS, para pemainnya, dan olahraga secara keseluruhan, namun mereka menyia-nyiakannya dan gagal dalam ujian terbesar dalam hidup mereka.”

Di Inggris, surat kabar “Daily Mail” memuat judul yang bernada sarkastis: “Balikkan keadaan!”, dan melanjutkan: “Bahkan Trump pun tak mampu menyelamatkan Amerika Serikat dari eliminasi,” sambil menyinggung bahwa presiden AS “khawatir pada penyerang yang salah”.

Surat kabar Inggris itu menambahkan: “Keinginannya untuk mencabut skorsing Balugun memang dikabulkan, tetapi pada akhirnya, hal itu tidak berdampak signifikan, karena selama lebih dari 90 menit yang menegangkan dan melelahkan di Seattle, penyerang Belgia Charles De Ketelaere-lah yang berperan menentukan hasil pertandingan ini.”

Surat kabar “The Sun” menyoroti “bencana Amerika” ini dan “bencana” yang menimpa tuan rumah yang harus menerima “gol terburuk dalam sejarah Piala Dunia” akibat kesalahan fatal yang dilakukan kiper Matt Freese pada gol ketiga Belgia.

Surat kabar Spanyol “Marca” memuji penampilan Belgia, dengan menulis: “Timnas Belgia mengubah kekacauan menjadi amarah, kontroversi menjadi sepak bola, dan perselisihan menjadi pelajaran dalam seni bermain. Pada malam yang diwarnai kasus Balugon ini, Setan Merah menghancurkan Amerika Serikat dan menyingkirkan tuan rumah terakhir berkat gol-gol dari De Ketelaere, Vanaken, dan Lukaku, sekaligus menampilkan penampilan terbaik mereka di Piala Dunia pada momen krusial.”

Surat kabar Spanyol itu menambahkan: “Baik suasana umum, gaya bermain, maupun mimpi Amerika pun tak mampu menghentikan timnas Belgia yang menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri dan memastikan lolos ke perempat final untuk menghadapi Spanyol.”

Dengan hasil ini, Belgia telah mengakhiri perjalanan tuan rumah di babak 16 besar, dalam pertandingan yang lebih didominasi oleh dimensi politik dan etika daripada aspek teknis, sekaligus menegaskan bahwa pada akhirnya sepak bola selalu berpihak pada keadilan olahraga.