Surat kabar Catalan: Prancis mengalami penghinaan... dan Mbappé memicu kontroversi baru

Tim nasional Prancis mengakhiri era pelatih Didier Deschamps dengan kekalahan "memalukan" dari Inggris dengan skor (6-4), dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026, menurut surat kabar "Sport" dari Katalonia yang menyatakan bahwa pertandingan tersebut berubah menjadi "bencana total" bagi "Les Bleus", setelah tim Inggris mengakhiri babak pertama dengan keunggulan empat gol tanpa balas "dalam penampilan yang suram yang mencerminkan keterpisahan total dari persaingan dan hilangnya semangat juang".

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa pertandingan dimulai dengan kehancuran total Prancis, sebelum Deschamps mencoba memperbaiki keadaan di babak kedua, setelah melakukan 4 pergantian pemain, dan ia kemudian mengakui bahwa ia berharap bisa melakukan 8 pergantian pemain.

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"Sport" melaporkan bahwa Deschamps menggambarkan pertandingan tersebut sebagai "bencana", sambil menegaskan bahwa ia tidak akan mengkritik para pemainnya di hadapan media, serta berharap pertandingan perebutan tempat ketiga tidak digelar sama sekali.

Sementara itu, gelandang Adrian Rabiot mengkritik penampilan tim, menegaskan bahwa beberapa tindakan di babak pertama “tidak dapat diterima”, dan para pemain meminta agar mereka menunjukkan martabat di sela-sela babak, yang tercermin dalam penampilan di babak kedua.

Sedangkan kapten tim, Kylian Mbappé, yang mengakhiri turnamen dengan 10 gol, mengakui adanya kesalahan, namun membela sisi kemanusiaan para pemain, dengan mengatakan: “Saya bisa memahami mereka yang mengatakan bahwa kami telah mempermainkan orang-orang, atau tidak menghormati seragam. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kami adalah manusia.”

Mbappé memicu kontroversi tambahan setelah terlihat tersenyum bersama pelatih Inggris, Thomas Tuchel, selama jeda babak pertama, sementara Prancis tertinggal 4-0, demikian dilaporkan surat kabar Catalan tersebut.