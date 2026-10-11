Manchester City merasakan kemarahan para rival mereka di Liga Premier Inggris, di mana para pemain The Citizens menerima cemoohan bertubi-tubi dari suporter Liverpool di Stadion Anfield.

Manchester City dinyatakan bersalah oleh otoritas Liga Premier bulan lalu atas lebih dari 100 pelanggaran terhadap aturan keuangan Liga Premier Inggris dalam kurun waktu sembilan musim.

Keputusan mengejutkan yang dikeluarkan setelah penyelidikan selama empat tahun itu datang pada periode jeda internasional, yang berarti para pendukung klub rival tidak memiliki kesempatan untuk melayangkan kekesalan mereka kepada tim besutan Enzo Maresca.

Namun hal itu berubah sore ini ketika mereka memainkan laga pertama sejak putusan tersebut, menghadapi Liverpool pada pekan keenam Liga Premier, seperti dilaporkan surat kabar Inggris "The Sun".

Bus tim City menghindari sambutan suporter Anfield dengan menempuh rute memutar untuk mencapai stadion, tetapi para suporter Liverpool yang hadir mencaci mereka saat mereka turun ke lapangan untuk melakukan pemanasan sebelum pertandingan.

Para pemain Man City menghadapi cemoohan yang jauh lebih sengit ketika laga yang telah lama dinanti antara dua mantan juara itu dimulai.

Cemoohan terus berlanjut pada awal babak pertama setiap kali tim tamu menguasai bola.

Para penjual kaki lima menawarkan banyak barang dagangan yang terinspirasi dari grup musik Oasis di luar Stadion Anfield, termasuk kaus dan bendera bertuliskan "cheat", sementara di dalam stadion terpampang berbagai spanduk yang mengkritik Manchester City terkait putusan tersebut.



