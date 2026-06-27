Suporter Kongo "Lumumba" Dilarang Menonton Pertandingan Penentu Melawan Uzbekistan

Tim nasional Republik Demokratik Kongo akan kehilangan dukungan dari penggemar terkenalnya, Michel Koka Mpoladenga, selama pertandingan penentu melawan Uzbekistan yang dijadwalkan besok pagi, Minggu, dalam ajang Piala Dunia 2026, setelah ia tidak dapat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat karena tidak memperoleh visa masuk.

Mpouladenga sempat menjadi sorotan luas selama putaran final Piala Afrika yang digelar di Maroko awal tahun ini, di mana ia menarik perhatian berkat kehadirannya yang menonjol di tribun penonton.

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Mpoladenga menarik perhatian secara unik di tribun penonton, dengan berdiri diam sepanjang pertandingan Republik Demokratik Kongo, sebagai penghormatan kepada perdana menteri pertama negaranya, Patrice Lumumba, yang merupakan tokoh yang sangat dihormati di negaranya.

Mpoladenga sangat mirip dengan Pemimpin Lumumba, dan ia mengenakan setelan berwarna cerah yang mencerminkan warna bendera negaranya. Namun, setelah mendukung tim Republik Demokratik Kongo dalam pertandingan terakhirnya di Meksiko, suporter terkenal ini tidak akan hadir di Atlanta untuk menyaksikan pertandingan melawan Uzbekistan.

Kabenga Evette Ngangdo, Duta Besar Republik Demokratik Kongo di Washington, mengatakan kepada kantor berita “Reuters” bahwa ia berharap Mpouladenga bisa mendapatkan visa, jika Republik Demokratik Kongo lolos ke babak gugur. Ia menambahkan pada hari Sabtu: “Saya berharap ia dapat menunjukkan gayanya yang khas dalam mendukung tim.”

Mpoladenga hadir di tribun penonton saat kekalahan melawan Kolombia (1-0), di Valle de las Piedras, Meksiko, Selasa lalu, setelah kedatangannya yang terlambat ke Piala Dunia akibat pembatasan yang diberlakukan terhadap pelancong dari Republik Demokratik Kongo, sebagai akibat dari wabah virus Ebola di negara tersebut.

Tim nasional Afrika ini harus mengalahkan Uzbekistan untuk mempertahankan peluangnya lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, di mana mereka saat ini menempati posisi ketiga di Grup 11, dengan satu poin dari hasil imbang melawan Portugal (1-1).