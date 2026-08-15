Pemain asal Argentina, Enzo Fernandez, menuai cemoohan dari sebagian suporter Chelsea saat laga persahabatan melawan Real Sociedad, Sabtu hari ini, yang dimenangi Chelsea dengan skor (3-1) di Stadion "Stamford Bridge", dalam pertandingan uji coba terakhir tim sebelum musim baru dimulai.

Fernandez masuk pada menit ke-64 menggantikan Reece James, yang menyerahkan ban kapten kepadanya sebelum meninggalkan lapangan.

Namun, masuknya gelandang asal Argentina itu disambut cemoohan dari sebagian suporter, menurut jaringan "RMC" asal Prancis, meskipun itu merupakan penampilan pertamanya bersama Chelsea setelah kembali dari Piala Dunia, di mana Argentina kalah pada laga final melawan Spanyol (1-0).

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Sebaliknya, sekelompok suporter Chelsea lainnya menyambut Fernandez dan memberikan tepuk tangan saat ia masuk, sebelum intensitas cemoohan berangsur mereda seiring berjalannya pertandingan.

Menurut jaringan "Sky Sports", reaksi suporter pada akhirnya berubah menjadi nyanyian "Oh, Enzo Fernandez".

Sambutan negatif terhadap Fernandez muncul di tengah kemarahan sebagian suporter Chelsea, yang menyalahkan pemain itu atas keinginannya untuk hengkang dari klub pada musim panas ini, terutama setelah tim gagal lolos ke Liga Champions Eropa.

Fernandez sebelumnya sempat memicu kontroversi pada awal musim panas ini, setelah ia berbicara mengenai keinginannya untuk bermain bagi Real Madrid suatu hari nanti, pernyataan yang membuatnya dicoret dari tim dalam dua pertandingan.

Dan dalam beberapa hari terakhir, Manchester City ikut menaruh minat pada Fernandez, di tengah kemungkinan kepergian Rodri ke Barcelona, sementara mantan pelatihnya di Chelsea, Enzo Maresca, merupakan salah satu pengagum utama kemampuannya.