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Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Suporter Aston Villa Ejek Manchester City dengan Nyanyian Degradasi

N. Jackson
M. Guehi
Aston Villa vs Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League
Senegal
Inggris

Dari blunder fatal hingga teriakan membara

Dalam sebuah hadiah defensif yang tak termaafkan, penyerang Senegal milik Aston Villa, Nicolas Jackson, memanfaatkan kesalahan fatal dari bek Manchester City, Marc Guehi, untuk mencetak gol istimewa pada laga antara kedua tim, Sabtu malam ini, di Stadion Villa Park, dalam pekan kedelapan Liga Inggris Premier League.

Gol itu tercipta setelah kekacauan yang jelas terlihat di lini belakang Manchester City, ketika bola sampai ke Guehi, tetapi sentuhannya yang buruk memberikan tuan rumah peluang sempurna untuk menerkamnya. John McGinn memanfaatkan situasi itu dengan cepat, merebut bola sebelum mengoperkannya kepada Jackson.

Meski mendapat tekanan defensif, penyerang Senegal itu menunjukkan kepiawaian besar dalam mengatasi situasi, ketika ia melewati Anderson dengan terampil sebelum melepaskan tembakan keras yang bersarang di atap gawang, memanfaatkan kesalahan fatal Guehi untuk memberikan Aston Villa gol yang menyulut atmosfer pertandingan.

Dampak dari kesalahan itu tidak berhenti pada gol semata, tetapi meluas hingga ke tribune Stadion Villa Park, di mana jaringan Sky Sports merekam nyanyian sindiran yang dilontarkan para pendukung Aston Villa dari tribune Holte End, yang menyanyikan: "Inilah alasan kalian akan terdegradasi", usai umpan keliru dari para pemain Manchester City.

Di sisi lain, Jackson terus menegaskan ketajamannya dalam mencetak gol belakangan ini, di mana jaringan "WhoScored" yang khusus menangani statistik menunjukkan bahwa ia telah mencetak lima gol dalam enam pertandingan terakhirnya di seluruh ajang, sebagai indikasi ketajamannya dan kemampuannya memanfaatkan peluang di depan gawang.

Sebaliknya, angka-angka Guehi di babak pertama mencerminkan besarnya penderitaannya menghadapi Aston Villa, setelah ia melakukan kesalahan yang menyebabkan gol, mendapat kartu kuning, tanpa satu pun tekel sukses, menurut statistik "WhoScored".

Situs tersebut memberikan bek Inggris itu rating 5,12 dari 10, yang merupakan terendah di antara seluruh pemain pada babak pertama, sehingga Guehi mendapati dirinya dalam lingkaran kritik setelah blunder defensif yang membuat Manchester City kebobolan satu gol, pada saat Jackson memanfaatkan peluang untuk melanjutkan rentetan ketajamannya dalam mencetak gol.


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