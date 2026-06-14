'Sungguh memalukan bahwa Koeman telah memanggilnya ke tim nasional Belanda'

Ralf Seuntjens sangat tegas dalam pendapatnya mengenai Wout Weghorst. Penyerang klub Belgia Lommel SK ini benar-benar tidak mengerti mengapa pelatih tim nasional Ronald Koeman menyertakan penyerang Ajax tersebut dalam skuad Piala Dunia.

Seuntjens menekankan dalam podcast Sportnieuws.nl bahwa ia senang Memphis Depay sudah pulih sepenuhnya dan bisa bermain untuk timnas Belanda. ''Karena dengan begitu, mungkin dia yang akan menjadi pemain pengganti alih-alih Weghorst. Itu sudah bagus.''

''Saya merasa malu bahwa Weghorst dipilih,'' kata penyerang berpengalaman yang pernah bermain di De Graafschap dan NAC Breda ini, tanpa ragu-ragu mengungkapkan pendapatnya tentang pemain internasional Oranje tersebut. ''Jika saya melihat apa yang dia tunjukkan musim lalu di Ajax.''

Seuntjens melanjutkan analisis tajamnya tentang Weghorst yang banyak dibicarakan. ''Saya melihatnya secara langsung di NAC dan mereka bilang: kerja bertahan Weghorst luar biasa. Tapi dia tidak pernah menang dalam satu duel pun melawan Clint Leemans sebagai bek tengah,'' kata penyerang yang kini bermain di Belgia itu dengan nada heran.

Selain kritik tajam, Weghorst juga mendapat saran dari Seuntjens. ''Jika sebagai penyerang kamu bisa menguasai bola, kamu tidak perlu terlalu sering mengejarnya,'' demikian kata-katanya menjelang pertandingan Minggu malam antara Belanda dan Jepang.

Tampaknya Weghorst akan memulai dari bangku cadangan dalam pertandingan pembuka Oranje di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Koeman tampaknya kembali memilih Donyell Malen, dengan Memphis Depay sebagai alternatif.

Meskipun mengalami musim yang sulit, Weghorst tetap dimasukkan oleh Koeman ke dalam skuad final timnas Belanda untuk Piala Dunia. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah penyerang Ajax dan Oranje yang kini berusia 33 tahun ini akan diturunkan.