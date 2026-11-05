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Europa League
team-logoSunderland
Stadium of Light
team-logoDinamo Zagreb
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Sunderland vs Dinamo Zagreb hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Sunderland vs Dinamo Zagreb
Sunderland
Dinamo Zagreb
Europa League

Sunderland menghadapi Dinamo Zagreb di Liga Europa. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan layanan streaming hari ini?

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Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Waktu kick-off

crest
Europa League - Pekan 4
Stadium of Light

Pertandingan antara Sunderland dan Dinamo Zagreb dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Sunderland vs. Dinamo Zagreb live hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung di RTL+. Berikut daftar lengkap saluran dan pilihan streaming yang tersedia.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Sunderland dan Dinamo Zagreb?

Sunderland memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Teranyar, mereka kalah 1-3 dari Coventry City di Premier League. Sebelumnya, Sunderland menang 3-2 atas Brentford di Carabao Cup. Secara keseluruhan, Sunderland mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Dinamo Zagreb mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Penampilan teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Rudes di liga Kroasia. Sementara itu, di Liga Europa, Dinamo mengalahkan RSC Anderlecht 1-0 dan kalah 2-4 dari Nijmegen. Dalam lima pertandingan tersebut, Dinamo mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol.

SUN

SUN - Performa

BOU
K2-0
LCH
S1-1
LEE
S0-0
BRE
M3-2
COV
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
DZG

DZG - Performa

AND
M1-0
SLA
M1-5
NEC
K2-4
RJK
M2-1
RUD
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Sunderland vs Dinamo Zagreb

Manajer

  • R. Le Bris

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Performa

SUN

SUN - Performa

BOU
K2-0
LCH
S1-1
LEE
S0-0
BRE
M3-2
COV
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
DZG

DZG - Performa

AND
M1-0
SLA
M1-5
NEC
K2-4
RJK
M2-1
RUD
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Rekor pertemuan

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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