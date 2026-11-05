Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan lebih aman, atau dari belahan dunia lain tempat Anda mungkin menghadapi pemblokiran geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) sangat berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi saluran olahraga yang memiliki hak siar.

Buka situs web atau aplikasi streaming resmi saluran olahraga yang memiliki hak siar. Masuk & temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 Stadium of Light

Pertandingan antara Sunderland dan Dinamo Zagreb dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Sunderland vs. Dinamo Zagreb live hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung di RTL+. Berikut daftar lengkap saluran dan pilihan streaming yang tersedia.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Sunderland dan Dinamo Zagreb?

Sunderland memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Teranyar, mereka kalah 1-3 dari Coventry City di Premier League. Sebelumnya, Sunderland menang 3-2 atas Brentford di Carabao Cup. Secara keseluruhan, Sunderland mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Dinamo Zagreb mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Penampilan teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Rudes di liga Kroasia. Sementara itu, di Liga Europa, Dinamo mengalahkan RSC Anderlecht 1-0 dan kalah 2-4 dari Nijmegen. Dalam lima pertandingan tersebut, Dinamo mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol.

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Susunan pemain

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Performa

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Rekor pertemuan

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Klasemen