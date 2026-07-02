Sumur Roshan memanggilnya... Nasib kelam menghantui Ronaldo pada malam Piala Dunia!

Impian para bintang Liga Roshen mulai sirna satu per satu. Hal ini terjadi setelah sebagian besar dari mereka tampil gemilang di babak penyisihan grup, yang berhasil meloloskan 18 pemain yang berlaga di kompetisi tersebut, dipimpin oleh Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Riyad Mahrez dari Aljazair.

Pada babak penyisihan grup, tujuh pemain yang berlaga di Roshen tersingkir, termasuk penyerang Al-Hilal asal Uruguay, Darwin Núñez; bek Al-Ahli asal Turki, Merih Demiral; penyerang Al-Najma asal Irak, Ali Jasim; serta gelandang Al-Shabab asal Yordania, Ali Al-Azayza.

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Selain itu, ada bek Al-Ittifaq asal Skotlandia, Jack Hendry; pemain Abha, Jorien Gari, yang mewakili Curaçao; serta kiper Al-Fayha asal Panama, Orlando Mosquera.

Seiring dimulainya babak 32 besar, badai eliminasi kembali menerpa bintang-bintang Roshen, di mana empat pemain lainnya harus tersingkir, yaitu pemain asal Pantai Gading Frank Kessie, mantan bintang Al-Ahli, yang turut bermain dalam kekalahan melawan Norwegia (1-2).

Selain itu, ada trio pemain asal Senegal, yaitu Édouard Mendy (Al-Ahly), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), dan Sadio Mané (Al-Nassr).

Seiring berlanjutnya babak 32 besar, legenda Ronaldo khawatir akan mengalami nasib serupa saat menghadapi Kroasia pada Jumat dini hari dalam pertandingan yang tidak akan berakhir imbang.

“El Don” bermimpi untuk melanjutkan perjalanannya demi meraih gelar yang selama ini sulit diraihnya dalam lima partisipasi sebelumnya, mengingat edisi ini merupakan yang terakhir bagi bintang Al-Nassr asal Arab Saudi tersebut di level internasional.