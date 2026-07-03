"Sulit menerima pengucilan".. Hafiz Draji mengkritik Petković dan para pemain Aljazair

Jurnalis Aljazair Hafiz Daraji mengkritik para pemain tim nasional Aljazair dan pelatih mereka Vladimir Petković setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026 oleh Swiss.

Timnas Aljazair kalah 0-2 dari lawan Eropa mereka dalam pertandingan yang digelar Jumat pagi ini di babak 32 besar turnamen yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Swiss kini akan menunggu pemenang antara Kolombia dan Ghana untuk bertanding melawan mereka di babak 16 besar pada Selasa mendatang.

Dalam sebuah postingan di akun Facebook-nya, Draji menyiratkan bahwa para pemain “Pejuang Gurun” tidak menunjukkan tekad yang cukup untuk meraih kemenangan, dan sang pelatih juga kurang berani dalam mengambil keputusan.

Jurnalis terkenal asal Aljazair itu mengatakan, “Mudah berbicara setelah kekalahan, tetapi sulit menerima tersingkir dan mencari-cari alasan.”

Ia menambahkan, “Kekuatan sebuah tim nasional tidak hanya dibentuk oleh kaki para pemain, melainkan juga oleh hati dan jiwa mereka, tekad, serta keteguhan hati mereka, serta oleh pelatih yang pandai memilih pemain dan berani mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat.”

Komentator jaringan beIN Sports itu melanjutkan, “Ketika kreativitas individu dan kolektif di lapangan bersatu dengan semangat juang, tim nasional Aljazair menjadi mampu menantang tim-tim besar dan menorehkan halaman-halaman terindah dalam sejarah sepak bola.”

Dan Draji mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan, “Meski demikian, kami akan tetap mencintai Aljazair dan tim nasional Aljazair sampai mati karena mereka mewakili tanah air kami.”

Timnas Aljazair lolos ke babak kedua sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik di fase grup, setelah mengumpulkan 4 poin di Grup 10.

Namun, tim Hijau gagal meraih kemenangan pertama dalam sejarah mereka di babak gugur Piala Dunia.