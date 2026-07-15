Peter Shilton, kiper legendaris Inggris, mengenang kekalahan negaranya dari Argentina di Piala Dunia 1986, sambil menyampaikan pesan penyemangat kepada tim “Tiga Singa” menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara kedua tim di semifinal Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan pada Rabu malam ini.

Shelton, yang kini berusia 76 tahun, tetap menjadi salah satu simbol paling ikonik dari pertandingan bersejarah tersebut, setelah ia kebobolan dua gol legendaris Diego Armando Maradona, yaitu “Tangan Tuhan” dan “Gol Abad Ini”, pada babak perempat final Piala Dunia Meksiko. Kenangan tersebut, menurutnya dalam beberapa kesempatan, masih menyakitinya hingga hari ini.

Melalui akunnya di platform “X”, Shelton mengajak para pemain Inggris untuk fokus pada pertandingan, dan menulis: “Saatnya mengabaikan semua kebisingan. Inggris, saatnya fokus! Kalian bisa mengalahkan Argentina besok… Kita pantas mendapatkannya.”

Kiper legendaris itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kebisingan” adalah suasana yang memanas menjelang pertandingan, mengingat sejarah panjang antara kedua tim, serta pembicaraan seputar Perang Kepulauan Malvinas (Falkland) yang mengiringi pertandingan ini, meskipun pelatih Argentina Lionel Scaloni dan para pemainnya menegaskan bahwa pertandingan ini harus tetap berada dalam konteks olahraga.

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Shelton menekankan pentingnya memisahkan politik dari sepak bola, dengan mengatakan: “Saya selalu percaya bahwa lapangan dan turnamen ini menyatukan dunia. Perang atau politik tidak boleh masuk ke dalam ‘olahraga indah’ ini. Biarkan keduanya tetap di luar lapangan dan di luar sepak bola.”

Shelton merupakan pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas Inggris sepanjang sejarah dengan 125 pertandingan internasional, di mana ia hanya kebobolan 80 gol. Ia juga memegang rekor 10 pertandingan tanpa kebobolan di putaran final Piala Dunia, sejajar dengan kiper Prancis Fabien Barthez, menurut jaringan TYC Argentina.

Shelton baru-baru ini mengucapkan selamat kepada kiper Jordan Pickford setelah ia memecahkan rekornya sebagai kiper Inggris dengan penampilan terbanyak di putaran final Piala Dunia, namun ia tetap memegang rekor untuk jumlah total pertandingan internasional bersama timnas negaranya.

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