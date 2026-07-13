Sudah diputuskan... Paris akan membayar denda untuk mendatangkan bintang Prancis tersebut

Paris Saint-Germain berhasil mengamankan kontrak dengan salah satu bintang tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026.

Lucas Dean merupakan bek kanan utama timnas Prancis di sebagian besar pertandingan Piala Dunia, mengungguli Theo Hernandez, bintang Al-Hilal asal Arab Saudi.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di platform "X": "Lucas Dine akan pindah ke Paris Saint-Germain... Segalanya sudah pasti! Kesepakatan lisan telah tercapai dengan bek kiri Prancis tersebut."

Romano menambahkan: “Paris Saint-Germain telah memberi tahu Aston Villa bahwa mereka akan membayar nilai klausul pelepasan dalam kontrak Deene yang nilainya kurang dari 10 juta euro setelah Piala Dunia.”

Pakar bursa transfer tersebut menyimpulkan: “Dean setuju untuk menjadi cadangan Nuno Mendes di Paris Saint-Germain.”



