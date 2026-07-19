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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Stadion final Piala Dunia menjadi sorotan... "Saya ragu ada stadion yang lebih buruk dari ini"

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
Spanyol
Argentina
AS

Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya

Di saat jutaan orang di seluruh dunia menantikan final Piala Dunia 2026, kegembiraan tidak hanya terbatas di lapangan hijau, tetapi juga meluas ke luar lapangan, setelah surat kabar Spanyol "Marca" memicu kontroversi besar dengan kritik tajamnya terhadap stadion tuan rumah pertandingan tersebut, bertepatan dengan pertandingan yang dinantikan antara Spanyol dan Argentina, yang babak pertamanya berakhir imbang tanpa gol.

Stadion New York/New Jersey akan menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2026, yang mempertemukan tim nasional Spanyol dan Argentina, dalam laga di mana masing-masing tim berupaya merebut tahta sepak bola dunia dan menambah gelar baru ke dalam catatan sejarah mereka.

Meskipun acara ini sangat penting, surat kabar Spanyol “Marca melontarkan kritik tajam terhadap stadion tersebut, dengan mengatakan: “Saya ragu ada stadion yang lebih buruk untuk final Piala Dunia,” sebuah pernyataan yang memicu kontroversi terkait pilihan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) atas stadion yang menjadi tuan rumah pertandingan final.

Timnas Spanyol berhasil melaju ke final setelah mengalahkan timnas Prancis dengan skor 2-0 di babak semifinal, sementara timnas Argentina memastikan tempatnya di final setelah membalikkan ketertinggalan dari timnas Inggris menjadi kemenangan dramatis dengan skor 2-1, sehingga melanjutkan perjalanan mempertahankan gelarnya dan akan berhadapan dengan "La Roja" dalam pertandingan puncak sepak bola yang dinantikan.

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