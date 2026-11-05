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Liga Europa di televisi

Sparta Praha vs Bournemouth: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 12.45 epet Arena

Pertandingan antara Sparta Praha dan Bournemouth dimulai pada 5 November 2026, pukul 18.45.

Cara menonton Sparta Praha vs Bournemouth secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan antara Sparta Praha dan Bournemouth dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui RTL+. Berikut semua informasi mengenai siarannya.

Kabar pekan ini: Bagaimana perkembangan Sparta Praha dan Bournemouth?

Sparta Praha memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, mereka bermain imbang tanpa gol, 0-0, melawan Bohemians 1905 Praha. Kemenangan telak 5-1 atas Slovacko patut dicatat sebagai hasil positif, tetapi hasil itu diimbangi oleh kekalahan 0-2 dari Banik Ostrava di ajang piala dan kekalahan 0-1 dari Olympiakos Piraeus di Liga Europa. Secara keseluruhan, Sparta mencetak enam gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut.

Bournemouth sedang tampil sangat baik dan memenangi kelima laga kompetitif terakhir tanpa kebobolan satu gol pun. Terakhir, mereka mengalahkan Leeds United 2-0 di Liga Primer. Sebelumnya, Bournemouth menang 3-0 atas Aston Villa di Piala EFL serta 3-0 atas AC Milan di Liga Europa. Secara keseluruhan, Bournemouth mencetak sepuluh gol tanpa kebobolan dalam periode tersebut.

Sparta Praha vs Bournemouth: Susunan pemain

Sparta Praha vs Bournemouth: Performa

Sparta Praha vs Bournemouth: Rekor pertemuan

Sparta Praha vs Bournemouth: Klasemen