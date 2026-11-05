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Europa League
team-logoSparta Praha
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team-logoAFC Bournemouth
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Sparta Praha vs Bournemouth hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingannya secara langsung di TV dan live streaming?

Sparta Praha vs AFC Bournemouth
Sparta Praha
AFC Bournemouth
Europa League

Sparta Praha menghadapi Bournemouth di Liga Europa. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Liga Europa di televisi

Sparta Praha vs Bournemouth: Waktu kick-off

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Europa League - Pekan 4
epet Arena

Pertandingan antara Sparta Praha dan Bournemouth dimulai pada 5 November 2026, pukul 18.45.

Cara menonton Sparta Praha vs Bournemouth secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan antara Sparta Praha dan Bournemouth dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui RTL+. Berikut semua informasi mengenai siarannya.

Kabar pekan ini: Bagaimana perkembangan Sparta Praha dan Bournemouth?

Sparta Praha memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, mereka bermain imbang tanpa gol, 0-0, melawan Bohemians 1905 Praha. Kemenangan telak 5-1 atas Slovacko patut dicatat sebagai hasil positif, tetapi hasil itu diimbangi oleh kekalahan 0-2 dari Banik Ostrava di ajang piala dan kekalahan 0-1 dari Olympiakos Piraeus di Liga Europa. Secara keseluruhan, Sparta mencetak enam gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut.

Bournemouth sedang tampil sangat baik dan memenangi kelima laga kompetitif terakhir tanpa kebobolan satu gol pun. Terakhir, mereka mengalahkan Leeds United 2-0 di Liga Primer. Sebelumnya, Bournemouth menang 3-0 atas Aston Villa di Piala EFL serta 3-0 atas AC Milan di Liga Europa. Secara keseluruhan, Bournemouth mencetak sepuluh gol tanpa kebobolan dalam periode tersebut.

SPP

SPP - Performa

BOS
S0-0
OLY
K1-0
SLO
M5-1
BOS
K0-2
BOH
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
BOU

BOU - Performa

SUN
M2-0
MIL
M3-0
MUN
M0-3
AVL
M3-0
LEE
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/0
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
0/5

Sparta Praha vs Bournemouth: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Sparta Praha vs AFC Bournemouth

Manajer

  • B. Priske

Sparta Praha vs Bournemouth: Performa

SPP

SPP - Performa

BOS
S0-0
OLY
K1-0
SLO
M5-1
BOS
K0-2
BOH
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
BOU

BOU - Performa

SUN
M2-0
MIL
M3-0
MUN
M0-3
AVL
M3-0
LEE
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/0
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
0/5

Sparta Praha vs Bournemouth: Rekor pertemuan

Sparta Praha vs Bournemouth: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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