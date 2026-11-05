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Europa League di televisi

Sparta Praha vs. Bournemouth: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 12.45 epet Arena

Pertandingan antara Sparta Praha dan Bournemouth dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Cara menonton Sparta Praha vs. Bournemouth secara langsung hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Pertandingan antara Sparta Praha dan Bournemouth dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui RTL+. Berikut seluruh informasi mengenai siarannya.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah Sparta Praha dan Bournemouth?

Sparta Praha memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Pada laga terbaru, mereka bermain imbang tanpa gol, 0-0, melawan Bohemians 1905 Praha. Kemenangan telak 5-1 atas Slovacko menjadi hasil positif yang patut dicatat, tetapi hasil itu diimbangi oleh kekalahan 0-2 dari Banik Ostrava di ajang piala dan kekalahan 0-1 dari Olympiakos Piraeus di Europa League. Secara keseluruhan, Sparta mencetak enam gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut.

Bournemouth sedang dalam performa gemilang dan memenangi kelima laga kompetitif terakhir tanpa kebobolan satu gol pun. Pada laga terbaru, mereka mengalahkan Leeds United 2-0 di Premier League. Sebelumnya, Bournemouth menang 3-0 atas Aston Villa di EFL Cup serta 3-0 atas AC Milan di Europa League. Secara keseluruhan, Bournemouth mencetak sepuluh gol tanpa kebobolan dalam periode tersebut.

Sparta Praha vs. Bournemouth: Susunan pemain

Sparta Praha vs. Bournemouth: Performa

Sparta Praha vs. Bournemouth: Rekor pertemuan

Sparta Praha vs. Bournemouth: Klasemen