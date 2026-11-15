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Inggris asuhan Thomas Tuchel memenangi perebutan posisi puncak Grup A3 Nations League dengan kemenangan 3-2 atas Spanyol di Riyadh Air Metropolitano. Inggris finis di posisi pertama berkat selisih gol sekaligus mengakhiri rekor 43 pertandingan tak terkalahkan milik sang juara dunia.

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Statistik akhir menunjukkan seolah-olah Spanyol terus mengepung Inggris. Tuan rumah menguasai bola 64%, mencatatkan 462 operan berbanding 243 milik Inggris, dan melepaskan 23 tembakan berbanding sembilan. Namun, angka-angka itu menyembunyikan dua gambaran pertandingan yang sangat berbeda. Selama satu jam, tekanan Inggris memaksa Spanyol melakukan kesalahan dan membawa mereka unggul 3-0. Setelah Elliot Anderson mendapat kartu merah pada menit ke-63, Spanyol mengerahkan segalanya untuk menyerang. Hanya James Trafford yang menghalangi mereka meraih hasil imbang yang akan membuat mereka tetap berada di puncak.

Pengaturan taktik Inggris

Tuchel menerapkan formasi 4-2-3-1, dengan Declan Rice dan Anderson di belakang Morgan Rogers, Jude Bellingham, dan Anthony Gordon, sementara Harry Kane menjadi ujung tombak. Alih-alih bertahan, Inggris langsung menekan Spanyol sejak peluit pertama. Mereka menguasai bola 69% dalam 11 menit pertama, dan tekanan tinggi mereka tidak memberi Spanyol waktu untuk membangun serangan dari belakang. Pada menit ketujuh, Inggris merebut bola dari tuan rumah saat mereka mencoba membangun serangan dari area sendiri, lalu tembakan langsung Kane meleset tipis.

Sisi kiri menjadi jalur utama serangan Inggris. Menurut FotMob, 46% serangan mereka datang dari sisi itu, tempat Lewis Hall berperan nyaris seperti pemain sayap tambahan. Ia melepaskan umpan silang langsung yang berbahaya pada menit kesembilan, menciptakan peluang tembakan bagi Rogers pada menit ke-18, lalu menggiring bola ke kotak penalti Spanyol satu menit kemudian.

Inggris juga jauh lebih efektif saat menguasai bola. Mereka berhasil dalam 18 dari 20 upaya menggiring bola dan memenangkan 65% duel di lapangan, dengan Bellingham terus menusuk ke lini belakang Spanyol setiap kali menerima bola. Situasi bola mati menambah tekanan. Sepak pojok pertama Inggris menghasilkan tembakan Bellingham dari jarak dekat pada menit kedua, dan Unai Simon kembali dipaksa beraksi saat menghadapi sepak pojok lainnya beberapa saat kemudian.

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Yang terpenting, Inggris menciptakan peluang yang lebih baik. Sembilan tembakan mereka menghasilkan nilai gol harapan (xG) sebesar 2,28, dan mereka memiliki lima peluang besar berbanding tiga milik Spanyol. Kane mengeksekusi penalti pada waktu tambahan babak pertama setelah dijatuhkan Pau Cubarsi. Spanyol pun memasuki jeda tanpa satu pun tembakan tepat sasaran.

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Pengaturan taktik Spanyol

Luis de la Fuente juga menggunakan formasi 4-2-3-1, dengan Martin Zubimendi dan Fabian Ruiz di lini tengah di belakang Lamine Yamal, Mikel Merino, dan Alex Baena, sementara Mikel Oyarzabal berada di depan. Rencana permainan Spanyol bertumpu pada Yamal di sisi kanan, tempat 43% serangan mereka berasal. Itu menjadikan duel antara Yamal dan Hall sebagai pertarungan kunci malam itu, karena kedua tim menyerang melalui sisi lapangan yang sama.

Pada babak pertama, Inggris memenangi pertarungan tersebut. Spanyol hanya menghasilkan empat percobaan sebelum kartu merah Anderson, semuanya terjadi sebelum jeda dan tidak satu pun tepat sasaran. Peluang-peluang awal mereka datang dari Pedro Porro, yang menggantikan Marc Pubill yang cedera pada menit ke-21 dan nyaris mencetak gol lewat sundulan serta tembakan jarak jauh.

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Adu taktik

De la Fuente merespons saat turun minum dengan tiga pergantian sekaligus: Dean Huijsen, Pedri, dan Fermin Lopez masuk menggantikan Cubarsi, Ruiz, dan Merino. Namun, Inggris mencetak dua gol dalam 12 menit pertama babak kedua. Ezri Konsa menyambut sepak pojok Rice dengan sundulan tanpa kawalan pada menit ke-53, lalu empat menit kemudian Bellingham memberi umpan kepada Ben White di tiang jauh untuk gol ketiga. Kedua gol itu bukan hasil dominasi duel udara. Masing-masing tim memenangkan tepat 10 duel udara, sementara keunggulan Inggris berasal dari keberhasilan merebut bola dan mengalirkannya dengan cepat.

Titik balik pertandingan bermula dari kesalahan Inggris sendiri. Jarell Quansah kehilangan bola setelah mendapat tekanan pada menit ke-63, Yamal menerobos menuju gawang, dan Anderson menariknya dari belakang. Anderson sebelumnya sudah melakukan lima pelanggaran di lini tengah, dan pelanggaran kali ini membuatnya diganjar kartu merah. Oyarzabal mengeksekusi penalti dua menit kemudian.

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Sejak saat itu, Spanyol menguasai jalannya pertandingan. Mereka melepaskan 19 dari total 23 tembakan setelah kartu merah tersebut, sementara Inggris hanya menghasilkan satu, yakni tembakan Kane yang diblok pada menit ke-74. Yamal menjadi pusat permainan. Ia lebih sering melewati Hall, melepaskan lima tembakan dalam 20 menit terakhir, dan menciptakan gol kedua.

Penyesuaian selama pertandingan

Cedera Zubimendi pada menit ke-72 memaksa De la Fuente melakukan perubahan. Ia memasukkan Nico Williams untuk memberi Spanyol kecepatan di kedua sayap. Tiga menit kemudian, Gordon kehilangan bola di lini tengah, Yamal mengirim umpan silang ke belakang pertahanan Inggris dalam serangan balik cepat, dan penyelesaian Williams masuk setelah membentur sisi dalam tiang gawang.

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Semua pergantian Tuchel ditujukan untuk mempertahankan keunggulan. Ia menarik Kane dan memasukkan Myles Lewis-Skelly pada menit ke-78, menyisakan Gordon sebagai tumpuan serangan, sebelum mengganti Bellingham dan Gordon dengan Djed Spence dan Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-83. Dan Burn masuk menggantikan White pada menit ke-89.

Inggris harus menjaga kotak penalti mereka dan mencatatkan 32 sapuan berbanding delapan milik Spanyol. Blok White pada saat terakhir menggagalkan peluang Williams yang nyaris pasti menjadi gol pada menit ke-84, lalu Trafford menangani sisanya. Ia menuntaskan pertandingan dengan enam penyelamatan, termasuk dua penyelamatan dari peluang besar, dan tercatat mencegah 0,29 gol. Penyelamatan terbaiknya datang menjelang akhir pertandingan, ketika ia menepis tembakan Fermin lalu membelokkan bola susulan Aymeric Laporte ke luar tiang gawang. Sebaliknya, Simon melakukan dua penyelamatan dan catatan gol yang ia cegah berada 0,58 di bawah angka yang diharapkan berdasarkan tembakan yang dihadapinya.

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Kesimpulan

Kemenangan Inggris dibangun dalam satu jam pertama. Tim asuhan Tuchel menekan tinggi, menyerang dari kiri melalui Hall, mengungguli Spanyol dalam duel di lapangan, dan mengubah peluang menjadi gol. Kebangkitan Spanyol di penghujung laga baru terjadi setelah kartu merah dan dua kali Inggris kehilangan bola. Itu cukup untuk membuat setengah jam terakhir menjadi kepungan, tetapi tidak cukup untuk menaklukkan Trafford. Inggris finis sebagai pemuncak grup berkat selisih gol, sementara rekor panjang tak terkalahkan Spanyol berakhir di ibu kota mereka sendiri.