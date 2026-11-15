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Inggris asuhan Thomas Tuchel memenangi perebutan puncak Grup A3 Nations League setelah mengalahkan Spanyol 3-2 di Riyadh Air Metropolitano. Inggris finis pertama berkat selisih gol sekaligus mengakhiri rentetan 43 laga tanpa kekalahan milik sang juara dunia.

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Statistik akhir memberi kesan Spanyol terus mengepung Inggris . Tuan rumah menguasai bola 64%, mencatatkan 462 operan berbanding 243 milik Inggris, serta melepaskan 23 tembakan berbanding sembilan. Namun, angka-angka itu menyembunyikan dua fase pertandingan yang sangat berbeda. Selama satu jam, pressing Inggris memaksa Spanyol melakukan kesalahan dan membawa mereka unggul 3-0. Setelah Elliot Anderson menerima kartu merah pada menit ke-63, Spanyol mengerahkan segalanya untuk menyerang. Hanya James Trafford yang menggagalkan hasil imbang yang akan membuat Spanyol tetap berada di puncak.

Susunan taktik Inggris

Tuchel menerapkan formasi 4-2-3-1, dengan Declan Rice dan Anderson di belakang Morgan Rogers, Jude Bellingham, serta Anthony Gordon, sementara Harry Kane menjadi ujung tombak. Alih-alih bertahan, Inggris langsung menekan Spanyol sejak peluit pertama. Mereka menguasai bola 69% dalam 11 menit pembuka, dan pressing tinggi mereka tidak memberi Spanyol waktu untuk membangun serangan dari belakang. Pada menit ketujuh, Inggris merebut bola saat tuan rumah mencoba membangun serangan dari area pertahanan, lalu tembakan langsung Kane meleset tipis.

Sisi kiri menjadi jalur utama serangan Inggris. Sebanyak 46% serangan mereka datang dari sisi tersebut, tempat Lewis Hall berperan nyaris seperti pemain sayap tambahan. Ia mengirim umpan silang langsung yang berbahaya pada menit kesembilan, menciptakan peluang tembak bagi Rogers pada menit ke-18, lalu menggiring bola ke kotak penalti Spanyol semenit kemudian.

Inggris juga jauh lebih efektif saat menguasai bola. Mereka berhasil dalam 18 dari 20 upaya menggiring bola dan memenangi 65% duel di lapangan, sementara Bellingham menerobos ke arah lini belakang Spanyol setiap kali menerima bola. Situasi bola mati menambah tekanan. Sepak pojok pertama Inggris menghasilkan peluang jarak dekat Bellingham pada menit kedua, dan Unai Simon kembali dipaksa beraksi menghadapi sepak pojok lain tak lama kemudian.

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Yang terpenting, Inggris menciptakan peluang lebih baik. Sembilan tembakan mereka menghasilkan nilai gol harapan (xG) 2,28, dan mereka memiliki lima peluang besar berbanding tiga milik Spanyol. Kane mencetak gol lewat penalti pada tambahan waktu babak pertama setelah dijatuhkan Pau Cubarsi, sementara Spanyol memasuki jeda tanpa satu pun tembakan tepat sasaran.

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Susunan taktik Spanyol

Luis de la Fuente juga memasang formasi 4-2-3-1, dengan Martin Zubimendi dan Fabian Ruiz di lini tengah, di belakang Lamine Yamal, Mikel Merino, serta Alex Baena, sementara Mikel Oyarzabal bermain di depan. Rencana permainan Spanyol bertumpu pada Yamal di sisi kanan, yang menjadi asal 43% serangan mereka. Itu menjadikan duel Yamal dan Hall sebagai pertarungan kunci malam itu, karena kedua tim menyerang melalui sisi lapangan yang sama.

Pada babak pertama, Inggris unggul dalam pertarungan tersebut. Spanyol hanya mencatatkan empat percobaan sebelum kartu merah Anderson, semuanya sebelum jeda dan tak satu pun tepat sasaran. Peluang awal mereka datang dari Pedro Porro, yang menggantikan Marc Pubill akibat cedera pada menit ke-21 dan nyaris mencetak gol melalui sundulan serta tembakan jarak jauh.

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Adu taktik

De la Fuente merespons saat jeda dengan tiga pergantian pemain: Dean Huijsen, Pedri, dan Fermin Lopez masuk menggantikan Cubarsi, Ruiz, serta Merino. Namun, Inggris mencetak dua gol dalam 12 menit pertama babak kedua. Ezri Konsa menyambut sepak pojok Rice dengan sundulan tanpa kawalan pada menit ke-53, lalu empat menit kemudian Bellingham mengirim umpan kepada Ben White di tiang jauh untuk gol ketiga. Kedua gol itu bukan hasil dominasi duel udara. Kedua tim sama-sama memenangi tepat 10 duel udara, sementara keunggulan Inggris berasal dari keberhasilan merebut bola dan mengalirkannya dengan cepat.

Titik balik pertandingan berawal dari kesalahan Inggris sendiri. Jarell Quansah kehilangan bola saat menguasainya pada menit ke-63, Yamal melaju menuju gawang, dan Anderson menariknya dari belakang. Anderson sebelumnya sudah melakukan lima pelanggaran di lini tengah, dan pelanggaran kali ini membuatnya mendapat kartu merah. Dua menit kemudian, Oyarzabal menuntaskan penalti.

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Sejak saat itu, Spanyol menguasai jalannya pertandingan. Mereka melepaskan 19 dari total 23 tembakan setelah kartu merah, sementara Inggris hanya menghasilkan satu, yakni upaya Kane yang diblok pada menit ke-74. Yamal menjadi pusat permainan. Ia lebih sering melewati Hall, melepaskan lima tembakan dalam 20 menit terakhir, dan menciptakan gol kedua.

Penyesuaian di tengah pertandingan

Cedera Zubimendi pada menit ke-72 memaksa De la Fuente melakukan perubahan. Ia memasukkan Nico Williams untuk memberi Spanyol kecepatan di kedua sisi sayap. Tiga menit kemudian, Gordon kehilangan bola di lini tengah, Yamal mengirim umpan silang ke belakang pertahanan Inggris dalam serangan balik cepat, dan Williams menuntaskannya lewat tembakan yang mengenai sisi dalam tiang gawang.

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Seluruh perubahan Tuchel bertujuan mempertahankan keunggulan. Ia menarik Kane dan memasukkan Myles Lewis-Skelly pada menit ke-78, sehingga Gordon menjadi titik tumpu serangan. Pada menit ke-83, ia mengganti Bellingham dan Gordon dengan Djed Spence serta Dominic Calvert-Lewin. Dan Burn masuk menggantikan White pada menit ke-89.

Inggris harus menjaga kotak penalti mereka dan mencatatkan 32 sapuan berbanding delapan milik Spanyol. Blok White pada saat terakhir menggagalkan gol yang tampaknya pasti dicetak Williams pada menit ke-84, dan Trafford menangani sisanya. Ia menutup pertandingan dengan enam penyelamatan, termasuk dua penyelamatan penting, dan tercatat mencegah 0,29 gol. Yang terbaik datang pada akhir laga, ketika ia menepis tembakan Fermin lalu menepis bola lanjutan Aymeric Laporte ke luar sisi tiang. Sebaliknya, Simon melakukan dua penyelamatan dan mencatatkan angka 0,58 gol di bawah jumlah yang diperkirakan dari tembakan yang dihadapinya.

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Kesimpulan

Kemenangan Inggris dibangun dalam satu jam pertama. Tim asuhan Tuchel menekan tinggi, menyerang dari kiri melalui Hall, mengungguli Spanyol dalam duel di lapangan, dan mengubah peluang menjadi gol. Kebangkitan Spanyol di pengujung laga baru terjadi setelah kartu merah dan dua kali Inggris kehilangan bola. Itu cukup untuk membuat setengah jam terakhir menjadi kepungan, tetapi tidak cukup untuk menaklukkan Trafford. Inggris finis di puncak grup berkat selisih gol, sementara rentetan panjang laga tanpa kekalahan Spanyol berakhir di ibu kota mereka sendiri.