Spanyol mendapat dorongan ganda menjelang penampilan perdananya di Piala Dunia

Spanyol mendapat kabar gembira ganda menjelang laga melawan Cape Verde, yang dijadwalkan pada Senin mendatang, dalam laga pembuka Grup 8 Piala Dunia 2026.

Menurut jaringan "Cadena SER" Spanyol, kedua sayap Lamine Yamal dan Nico Williams kini siap untuk tampil dalam pertandingan pembuka tim "La Roja".

Baca juga

Dalam angka... Pertandingan Maroko dan Brasil adalah yang terkuat di babak penyisihan grup Piala Dunia

Kecerobohan keamanan membahayakan pemain Argentina di Piala Dunia

Namun, jaringan tersebut mengatakan bahwa partisipasi Yamal dan Williams mungkin terbatas pada awalnya, dan mereka akan memulai dari bangku cadangan, untuk menghindari risiko cedera pada putaran pertama fase grup.

Lamine Yamal (18 tahun) mengalami cedera otot paha belakang pada bulan April lalu saat membela Barcelona, ditambah masalah pada paha yang terus berlanjut hingga masa persiapan Piala Dunia.

Sedangkan Niko Williams, sayap Athletic Bilbao, mengalami cedera otot di akhir musim, dan menjalani program pemulihan intensif bersama tim nasional.

Timnas Spanyol berada di Grup H bersama Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay.

Pertandingan melawan Cape Verde (yang berpartisipasi untuk pertama kalinya di Piala Dunia) dianggap sebagai yang relatif paling mudah di atas kertas bagi Spanyol, sebelum menghadapi Arab Saudi pada 21 Juni, lalu Uruguay pada 26 Juni.