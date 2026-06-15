Spanyol langsung mengalami kekalahan memalukan di Piala Dunia saat menghadapi Cape Verde

Spanyol secara mengejutkan bermain imbang 0-0 melawan Cape Verde dalam pertandingan grup pertama di Piala Dunia. Tim yang diunggulkan untuk meraih gelar juara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini, terutama dalam hal serangan, tidak mampu mengancam tim debutan Piala Dunia tersebut dan akibatnya langsung kehilangan poin. Sebuah kekecewaan bagi pelatih kepala Luis de la Fuente, yang akan menghadapi Arab Saudi pada pertandingan berikutnya hari Minggu.

Juara Eropa 2024 itu menguasai bola sebagian besar waktu di Atlanta dan langsung mengincar gawang lawan. Namun, kiper berusia 40 tahun, Vozinha, tampaknya tidak berniat memberikan malam yang mudah bagi Spanyol di Grup H.

Kiper berpengalaman dari tim Cape Verde yang tangguh itu dengan cerdik menepis tendangan Ferran Torres dari jarak dekat ke mistar gawang, setelah kerja sama apik dari pemain baru Real Madrid, Marc Cucurella, di sisi kiri. Vozinha menggagalkan tendangan Torres, yang cerdik mengungguli beknya, ke sudut kanan bawah gawang sesaat sebelum jeda. Pemimpin serangan Mikel Oryazabal, sama seperti sayap kanan Spanyol, mengalami babak pertama yang frustrasi.

Kap Verde lebih banyak mengandalkan serangan balik, dengan peran utama dimainkan oleh Jovane Cabral dan Dailon Livramento. Tim underdog ini mencapai jeda babak pertama dengan skor 0-0 dan tentu saja sangat puas dengan hasil tersebut. Sebaliknya, tim Spanyol tampak kesal, di mana Lamine Yamal tetap duduk di bangku cadangan saat babak kedua dimulai.

Spanyol langsung mengambil inisiatif saat babak kedua dimulai dan kecewa ketika Fabián Ruiz melepaskan tembakan dari jarak jauh yang melambung tipis di atas mistar gawang. Gelandang tersebut gagal memanfaatkan peluang emas tak lama setelahnya, yang membuat pemain Paris Saint-Germain itu sangat frustrasi. Cape Verde kembali fokus pada pertahanan, dengan formasi dua barisan empat pemain untuk mengacaukan serangan Spanyol.

Waktu terus berjalan tidak menguntungkan bagi Spanyol, juara dunia tahun 2010. Istirahat minum dimanfaatkan untuk mempersiapkan Yamal masuk sebagai pemain pengganti dan melakukan debutnya di Piala Dunia. De la Fuente, sama seperti para pendukung yang tidak puas di tribun, menyadari bahwa timnya membutuhkan suntikan kualitas yang signifikan dalam hal serangan. Mikel Merino yang sudah pulih juga masuk ke lapangan.

Spanyol meningkatkan tekanan secara signifikan dalam sepuluh menit terakhir di Atlanta, dan Cape Verde tak bisa berbuat apa-apa selain bertahan secara kompak. Dani Olmo menggantikan Torres pada tendangan sudut kesekian kalinya dari juara Eropa tersebut. Meskipun tekanan semakin meningkat dan tambahan waktu yang panjang, Spanyol gagal di laga pembuka Piala Dunia, sementara tim Cape Verde merayakan kemenangan dengan meriah.