Spanyol Juara Piala Dunia... "La Roja" Menandai Akhir yang Tragis bagi "Tarian Terakhir Messi"

Spanyol berhasil meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah mengalahkan juara bertahan Argentina (1-0) pada babak perpanjangan waktu, dalam pertandingan final yang menegangkan yang digelar di Stadion MetLife, New Jersey, sehingga menambahkan "La Roja" menambahkan bintang kedua ke lambangnya, 16 tahun setelah gelar pertamanya di Afrika Selatan 2010.

Pertandingan ini diwarnai pertarungan taktis yang sengit antara kedua tim, yang berakhir dengan keunggulan tim Spanyol pada babak perpanjangan waktu berkat gol Ferran Torres pada menit ke-106, sehingga menggagalkan upaya Lionel Messi untuk menambah gelar dunia ketiga ke dalam karier legendarisnya.

Babak pertama yang seimbang dan cedera di kubu Argentina

Pertandingan dimulai dengan persaingan penguasaan bola antara kedua tim, di mana masing-masing menguasai bola dalam periode yang cukup lama. Peluang pertama jatuh kepada pemain Spanyol, Lamine Yamal, saat tendangannya melenceng di dalam kotak penalti, lalu ditangkap oleh Emiliano Martínez pada menit kelima.

Spanyol tampak lebih unggul dalam penguasaan bola, dengan mudah menembus area penalti lawan di bawah pimpinan Rodri yang menjadi motor serangan di lini tengah, namun Argentina bertahan dengan baik sehingga “La Roja” hanya menciptakan sedikit peluang yang nyata.

Kondisi lapangan yang buruk tidak mendukung permainan menyerang, dan muncul beberapa kesalahan yang tidak biasa dalam penguasaan bola dan umpan dari kedua tim, sementara Argentina berulang kali menghentikan alur permainan dengan pelanggaran, beberapa di antaranya terjadi di momen-momen krusial.

Menjelang akhir babak pertama, Spanyol kembali menguasai pertandingan. Setelah serangan kolektif yang apik, Mikel Oyarzabal melepaskan tembakan yang dengan mudah ditepis oleh Martínez pada menit ke-39, lalu Cocorela mencoba peruntungannya dari jarak jauh namun tendangannya melebar di samping tiang gawang pada menit ke-43.

Para pemain pun kembali ke ruang ganti dengan skor imbang, setelah Argentina mendapat pukulan telak karena Lisandro Martínez terpaksa keluar dan digantikan oleh Nicolás Otamendi menjelang akhir babak pertama akibat cedera.

Dominasi Spanyol dan Ketangguhan Argentina

Tim nasional Spanyol menguasai bola dan mendominasi lini tengah secara signifikan pada babak pertama, namun para penyerangnya kesulitan memengaruhi jalannya pertandingan, sementara situasi ini menguntungkan Argentina yang ingin memperlambat tempo permainan lalu melancarkan serangan balik cepat.

Pertahanan Spanyol yang dipimpin oleh Unai Simón tampil sempurna, di mana pasukan Lionel Scaloni tidak melepaskan satu pun tembakan ke gawang pada babak pertama, sementara dua bintang, Lamine Yamal dan Lionel Messi, relatif tenang setelah lawan berhasil menetralisir mereka dengan efektif.

Peluang-peluang Spanyol yang beruntun

Pertandingan dilanjutkan setelah jeda babak pertama, dan Alex Baena melepaskan tendangan melengkung dari luar kotak penalti yang dengan cepat ditangkap oleh Martínez pada menit ke-46. Spanyol kemudian unggul melalui serangan balik cepat, dan Oyarzabal serta Cucurella melihat kaki pemain Argentina menghalangi mereka untuk menendang di dalam kotak penalti pada detik-detik terakhir.

Tim nasional Spanyol tidak menemui kesulitan berarti dalam bertahan, dan tendangan Dani Olmo dari luar kotak penalti nyaris menjadi ancaman besar seandainya tidak ditepis oleh Martínez pada menit ke-63.

Pasukan De la Fuente berhasil menciptakan beberapa peluang berbahaya, namun mereka kurang memiliki sentuhan akhir; dari umpan silang Lamine Yamal, Ferran Torres menyundul bola langsung ke arah kiper Argentina pada menit ke-67.

Situasi semakin rumit bagi Argentina setelah cedera yang dialami Cristian Romero, sehingga tim Amerika Selatan itu harus menyelesaikan pertandingan tanpa dua bek tengah utamanya. Pada menit ke-76, Pedri melepaskan tembakan langsung ke arah Martínez, lalu satu menit kemudian, Pau Kubarsi memaksa kiper tersebut kembali melakukan penyelamatan atas tembakan lainnya.

Peluang-peluang Spanyol terus berdatangan, di mana Aymeric Laporte melepaskan sundulan langsung ke arah Martínez pada menit ke-81, namun tim Spanyol banyak membuang peluang di depan gawang, sementara kiper Argentina itu menepis tendangan Nico Williams setelah serangan balik yang dieksekusi dengan buruk pada menit kedua waktu tambahan.

Kartu Merah untuk Fernández dan Perpanjangan Waktu

Di menit-menit akhir pertandingan, setelah melakukan tekel keras terhadap Pau Kobarsi, Enzo Fernández menerima kartu kuning kedua dan diusir dari lapangan pada menit (90+3), kemudian Lamine Yamal melepaskan tendangan bebas yang bagus yang berhasil ditepis dengan gemilang oleh Martínez pada menit (90+6).

Pertandingan berlanjut ke babak tambahan, di mana Spanyol tampak menjanjikan berkat keunggulan jumlah pemainnya. Pedri kemudian memberikan umpan terobosan yang luar biasa kepada Nico Williams, yang melepaskan sundulan yang berhasil ditepis dengan gemilang oleh Martínez pada menit ke-93.

Tak lama kemudian, pemain sayap Athletic Bilbao itu mengira akhirnya berhasil mencetak gol saat bola masuk ke gawang, namun wasit menganulir gol tersebut setelah Mikel Merino melakukan pelanggaran terhadap Otamendi pada menit ke-97, kemudian Merino melepaskan sundulan dari umpan silang Williams yang meleset tipis di samping tiang kiri gawang Martinez pada menit ke-103.

Gol Penentu yang Bersejarah

Di awal babak perpanjangan waktu kedua, Spanyol akhirnya berhasil mencetak gol pertamanya, di mana Nico Williams menyundul umpan silang Pedro Porro dari tiang jauh ke dalam gawang, lalu Ferran Torres melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang dan mencetak satu-satunya gol pada menit ke-106.

Skor tetap tidak berubah meskipun ada beberapa momen berbahaya yang dihadapi tim Spanyol di menit-menit terakhir pertandingan, di mana Argentina memiliki beberapa peluang berbahaya namun gagal memanfaatkannya.