Spanyol atau Argentina? Hasil imbang tanpa gol membuat Portugal harus menghadapi jalan yang berat

Pertandingan antara Portugal dan Kolombia yang berakhir imbang tanpa gol ini menjadi penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, dini hari Minggu ini.

Pertandingan ini diwarnai dengan banyak upaya serangan, yang digagalkan oleh penampilan gemilang kedua kiper, Diogo Costa dan Camilo Vargas.

Portugal nyaris mencetak gol pada menit ke-39, namun Vargas dengan gemilang menggagalkan tendangan Bruno Fernandes.

Empat menit kemudian, muncul peluang berbahaya bagi pemain Portugal João Félix, namun bola melambung tipis di atas mistar gawang.

James Rodríguez melepaskan tendangan keras yang berhasil dihalau oleh Diogo Costa, sehingga babak pertama berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Costa kembali tampil gemilang dengan menepis tendangan John Arias pada menit ke-66.

Davinson Sánchez mencetak gol penentu bagi Kolombia pada menit (90+1), namun gol tersebut dianulir karena offside, sehingga pertandingan berakhir imbang tanpa gol.

Kolombia kini mengoleksi 7 poin dan memuncaki Grup 11, serta akan menghadapi Ghana di babak 32 besar.

Sementara itu, Portugal mengumpulkan 5 poin dan berada di posisi kedua grup, sehingga akan berhadapan dengan Kroasia di babak 32 besar.

Jika Portugal berhasil melewati rintangan Kroasia, mereka kemungkinan akan menghadapi Spanyol, asalkan La Roja berhasil lolos ke babak 16 besar.