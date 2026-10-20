Legenda Skotlandia Graeme Souness, mantan kapten Liverpool dan Rangers, melancarkan serangan terhadap bintang Arsenal Bukayo Saka, menyusul kemenangan Arsenal atas Nottingham Forest, dengan menegaskan bahwa winger asal Inggris itu selalu "berpura-pura jatuh".

Souness melontarkan serangannya dalam program "Piers Morgan: Football Uncensored", ketika ia menuduh Saka melakukan diving dan menipu wasit tanpa benar-benar menjadi korban pelanggaran, dengan menganggap bahwa pemain Arsenal itu terlalu mudah jatuh dan bahwa rekan-rekan setimnya menekan wasit untuk memengaruhi keputusan mereka.

Souness berkata: "Saka berpura-pura jatuh di mana-mana. Saya tidak mau mendengar tentang dia. Pada saat ia tampak hampir kehilangan bola, ia sudah terjatuh ke tanah. Ia berpura-pura terjadi pelanggaran, dan siapa pun yang berpura-pura seperti itu dalam pandangan saya adalah penipu."

Ia menambahkan: "Ia berpura-pura jatuh padahal seharusnya tetap berdiri. Dan ia tidak sendirian. Ketika Saka dijatuhkan, ia berteriak sambil terjatuh. Pada awalnya wasit mengira tidak ada apa-apa, tetapi ia menunggu sebentar dan mendapati Saka masih berada di tanah. Lalu keadaan menjadi semakin buruk ketika semua pemain Arsenal yang dekat dengan situasi itu mengangkat tangan mereka dan berteriak bahwa telah terjadi pelanggaran."

Ia melanjutkan: "Wasit kemudian panik dan meniup peluitnya meskipun itu bukan pelanggaran, dan naluri pertamanya sudah benar. Namun ia memberikan pelanggaran karena ia berpikir: tunggu, ada sesuatu yang tidak saya pahami di sini."

Mengomentari situasi terakhir, Souness berkata: "Diving (berpura-pura cedera) adalah salah satu bentuk kecurangan, ya. Tetapi hal itu tersebar luas dalam sepak bola saat ini. Jika Anda menanyai 100 orang tentang apa yang tidak mereka sukai dalam permainan modern, 50% akan menjawab diving dan 50% lainnya akan menjawab teknologi VAR."

Statistik mendukung Saka

Serangan ini muncul meskipun Saka merupakan pemain Premier League kedua yang paling banyak menjadi korban pelanggaran musim ini dengan catatan 21 pelanggaran, di belakang Elliot Anderson (23 pelanggaran), yang bisa dilihat oleh para pendukungnya sebagai bukti bahwa ia kerap dijatuhkan, menurut surat kabar Mirror.

Saka juga sebelumnya pernah menghadapi kritik pada babak perempat final Liga Champions Eropa menghadapi Bayern Munich pada 2024, setelah ia terjatuh menyusul sentuhan dari kiper Manuel Neuer, sebelum wasit Glenn Nyberg mengabaikan permintaan untuk pemberian penalti.

Arsenal akan bertemu Bayern Munich di Liga Champions Eropa pada Rabu, sebelum menghadapi Everton di Premier League pada Sabtu, dan setelah itu menghadapi Fleetwood Town di Piala Liga tiga hari kemudian, dalam periode padat yang membuat Arsenal menjalani enam pertandingan tambahan sebelum jeda internasional mendatang.