Sombong dan angkuh... Para pendukung Liverpool membelot dari Soboslay

Pemain asal Hungaria, Dominik Szoboszlai, bintang Liverpool, mendapat kritikan tajam dari para penggemar The Reds akibat perilakunya setelah kekalahan telak dari Manchester City.

Soboslai turut bermain dalam kekalahan Liverpool (4-0) dari Manchester City, Sabtu lalu, di perempat final Piala FA.

Akhir pertandingan menyajikan momen yang menarik, dengan protagonisnya Dominik Szoboszlai, yang berjalan untuk menyapa para penggemar Liverpool yang tetap berada di Stadion Etihad hingga peluit akhir dibunyikan.

Saat pemain asal Hungaria itu mulai bertepuk tangan, bahasa tubuhnya berubah dengan cepat; ia mengangkat bahunya ke arah para pendukung dalam sebuah adegan yang memicu kontroversi, sebelum mencoba memotivasi mereka dengan cara yang tampak emosional.

Rekan setimnya, Federico Chiesa, segera campur tangan, menariknya menjauh dan menenangkannya, dalam upaya untuk meredam situasi sebelum semakin memanas.





Setelah video tersebut viral, surat kabar "Mirror" mengutip beberapa komentar suporter Liverpool yang menyerang Soboslai, dan menyebutnya sombong dan angkuh.

Seorang penggemar mengungkapkan kemarahannya melalui "X" dengan mengatakan: "Apakah para pemain ini menyadari biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri semua pertandingan ini setelah seminggu bekerja keras, sementara sebagian besar penggemar menghabiskan sebagian besar gaji mereka untuk menonton ini? Lalu para pemain jutawan ini berani meminta dukungan lebih?"

Seorang lainnya menambahkan: "Betapa sombongnya pemain ini! Bagaimana dia berani menendang para penggemar yang datang jauh-jauh dan telah membayar tiket?"

Seorang lagi memposting di situs "X": "Para penggemar yang datanglah yang membayar gaji kalian, tepuk tangan dan turunlah ke terowongan, aksi pamer seperti ini tidak berguna bagi para penggemar."

Soboslai dianggap sebagai salah satu bintang utama Liverpool di musim yang sulit ini, karena ia menampilkan performa pertahanan dan serangan di level tertinggi, namun hasil tim tidak membantunya untuk lebih menonjol.

Soboslay telah tampil dalam 44 pertandingan di berbagai kompetisi bersama Liverpool pada musim ini, serta mencetak 12 gol dan memberikan 8 assist.