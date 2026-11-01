Mantan pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, meyakini bahwa Michael Carrick adalah "sosok yang tepat" untuk "membawa Manchester United melangkah maju" meski tekanan terhadap mantan rekan setimnya itu kian meningkat.

Awal musim yang buruk bagi Manchester United berlanjut pada Sabtu kemarin, ketika tim asuhan Carrick kalah 2-0 dari Chelsea pada pekan kesembilan Premier League.

Manchester United sempat sedikit lebih unggul pada babak pertama, namun mereka melempem tak lama setelah babak kedua dimulai, ketika Morgan Rogers yang baru bergabung dengan Chelsea menembus pertahanan tim tamu dan melepaskan tendangan melewati Senne Lammens.

Carrick masih menyimpan harapan untuk bangkit, namun hal itu menjadi tidak realistis saat Lisandro Martinez diusir keluar lapangan akibat dua pelanggaran ceroboh, yang kedua berbuah penalti dan dikonversi menjadi gol oleh Cole Palmer.

Kekalahan ini berarti Manchester United tidak meraih satu pun kemenangan dalam sembilan pertandingan, rangkaian terburuk sejak tahun 1988, yang membuat klub tertahan di peringkat ketujuh belas Liga Inggris.

Tuntutan untuk memecat Carrick kembali menguat dari para petinggi Old Trafford setelah United meninggalkan Stamford Bridge dengan tangan hampa, namun mantan gelandang timnas Inggris itu diperkirakan tetap memimpin tim pada laga Liga Champions hari Selasa melawan Roma.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Carrick juga akan berada di pinggir lapangan pada laga Liga Inggris akhir pekan depan melawan Aston Villa, sebelum manajemen Manchester United mengevaluasi situasi selama jeda internasional.

Meski Manchester United masih mempertahankan Carrick untuk saat ini, mereka sebenarnya telah melakukan pendekatan awal terhadap tiga kandidat pengganti: Eddie Howe, Antonio Conte, dan Julian Nagelsmann.

Solskjaer mendukung penunjukan Carrick pada Januari lalu, dan ia masih meyakini bahwa mantan rekan setimnya itu mampu mengubah keadaan di Old Trafford, demikian diberitakan surat kabar Inggris "Metro".

Ia mengatakan kepada stasiun TV2 Norwegia: "Michael memiliki semua yang dibutuhkan untuk membawa klub ini melangkah maju. Saya yakin dia adalah sosok yang tepat".

Ia menambahkan: "Dia memahami klub ini, memahami para suporter, dan tahu apa yang dibutuhkan. Anda tidak melihat sisi 'jahat' itu pada dirinya. Tapi sisi itu ada, dan begitu pula pada saya. Kami sangat mirip".

Ia melanjutkan: "Mungkin banyak orang tidak menyangka saya akan menjadi pelatih sepak bola, apalagi manajer Manchester United. Dan mungkin banyak orang berpikir hal yang sama tentang Michael Carrick".

Ia menuturkan: "Ketika saya berbicara dengan manajemen Manchester United, saya banyak memuji Michael. Saya berkata: 'Jika kalian memilihnya, kalian akan mendapatkan sosok yang mumpuni'. Dan saya rasa dia melakukan hal yang sama untuk saya".

Solskjaer berbicara dengan para petinggi Manchester United, Jason Wilcox dan Omar Berrada, setelah pemecatan Ruben Amorim pada awal tahun, dan ia menegaskan bahwa dirinya "menawarkan" untuk kembali ke klub.

Tawaran itu muncul setelah legenda klub, Solskjaer, menangani Manchester United selama tiga tahun yang berakhir pada tahun 2021.

Solskjaer mengatakan: "Saya menjalani perbincangan yang baik dengan Jason Wilcox dan Omar Berrada. Kami tidak membahas durasi kontrak atau hal semacam itu".

Ia menjelaskan: "Saya menawarkan untuk turun tangan jika diperlukan, dan saya tidak menuntut apa pun. Saya berbagi pandangan tentang apa yang dibutuhkan agar klub ini bisa melangkah maju. Kami hanya menjalani satu perbincangan singkat. Tidak ada negosiasi.

Solskjaer menambahkan, berbicara tentang masa kepemimpinannya di Manchester United: "Ada beberapa momen luar biasa, tapi segala sesuatu ada waktunya".