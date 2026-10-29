Pemain berbakat asal Brasil milik Chelsea, Estevao Willian, mempertimbangkan untuk hengkang dari klub London itu pada periode mendatang, di tengah posisinya yang terpinggirkan oleh pelatih asal Spanyol, Xabi Alonso.

Meski duet Joao Pedro dan Cole Palmer absen, Estevao tidak tampil dalam laga melawan Liverpool, Rabu kemarin, pada babak 16 besar Piala Liga Inggris, yang dimenangkan Liverpool lewat adu penalti.

Winger asal Brasil ini mendapat kekaguman dari banyak suporter Chelsea yang meyakini bahwa ia memiliki sesuatu yang istimewa, dan para pendukung ingin melihatnya bersinar di atas lapangan ketimbang terus terkurung di bangku cadangan, sebagaimana dilaporkan surat kabar Inggris "The Sun".

Estevao hanya bermain selama 163 menit musim ini, 125 menit di antaranya di Piala Carabao, tetapi di Stadion Anfield rangkaian itu berakhir ketika Alonso memilih untuk tidak memainkannya.

Surat kabar itu menambahkan: "Tampaknya hanya soal waktu sebelum Estevao mencari peluang baru kecuali nasibnya berubah bersama Chelsea".

Xabi Alonso mengatakan dalam konferensi pers usai laga melawan Liverpool ketika ditanya mengenai menit bermain yang terbatas bagi pemain internasional Brasil itu: "Saya memahami situasinya dan tentu saja ia bisa saja lebih bahagia".

Ia melanjutkan: "Setiap pemain ingin bermain, dan ingin menjadi bagian dari tim. Kami telah menjalani beberapa pertandingan yang penuh semangat, dan setiap pemain akan mendapatkan kesempatannya. Saya yakin Estevao akan mendapatkan kesempatannya. Ini adalah tanggung jawab saya, dan kami harus menanganinya".