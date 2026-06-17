Sneijder mendengar Driessen mengumbar omong kosong belaka tentang pemain timnas Oranje

Fakta bahwa Valentijn Driessen mendesak agar Frenkie de Jong duduk di bangku cadangan membuat Wesley Sneijder sangat terkejut. Mantan pemain timnas Belanda itu berpendapat bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan tentang gelandang tersebut hanya setelah satu pertandingan di Piala Dunia.

''Koeman harus mengambil tindakan. Gravenberch tampil bagus, Reijnders tak terlihat, dan Frenkie seperti yang kita kenal: menghambat permainan. Koeman harus mengambil keputusan suatu saat nanti. Dan sama sekali tidak buruk jika Koeman memberikan sinyal dengan menempatkan Frenkie di bangku cadangan,” tulis Driessen di De Telegraaf, dan mengulangi hal yang sama di acara Vandaag Inside Oranje.

Sneijder ditanyai oleh jurnalis Noa Vahle mengenai pernyataan Driessen tentang De Jong. “Saya memang berpendapat bahwa Frenkie bisa menunjukkan lebih banyak lagi, termasuk dalam hal serangan. Semuanya masih agak konservatif. Itu tidak masalah, tapi kamu harus bisa berkembang selama turnamen ini.”

Pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk Oranje ini yakin bahwa De Jong akan mencapai level yang lebih tinggi di Piala Dunia. “Dia bisa melakukannya. Dan karena itu, posisinya pun aman. Jadi, mengeluarkan Frenkie benar-benar omong kosong terbesar yang pernah saya dengar dari mulut Valentijn. Sungguh.”

Sneijder juga tidak terlalu menghargai Chris Woerts. Pemasar olahraga itu baru-baru ini mendengar pemain asal Utrecht itu, bersama Rafael van der Vaart, mengomel di podcast Wes & Raf mengenai pemecatan Robin van Persie di Feyenoord. “Rafael dan Wesley itu cuma ngomong omong kosong.”

“Chris siapa?”, balas Sneijder dengan sinis, sebelum kemudian menyampaikan pendapatnya dengan serius. “Itu komedian di bar, kan? Apa aku tahu apa-apa soal dia? Baguslah dia mengatakannya.”

“Maksudku: kalau kalian mulai menganggap serius orang-orang yang bilang Frenkie harus dicoret dari starting eleven. Dia pasti akan menganggapnya serius. Jadi, kenapa harus menganggap serius Chris Woerts?” demikian kesimpulan Sneijder, yang pada Rabu lalu mengunjungi sesi latihan Timnas Belanda di Kansas.