Sneijder benar-benar terkejut setelah melihat cuplikan latihan Arsenal

Theo Janssen menyaksikan dengan heran metode latihan yang diterapkan Mikel Arteta di Arsenal. Menurut analis Ziggo Sport tersebut, seorang pelatih tidak seharusnya menerapkan hal itu ketika sang gelandang masih aktif sebagai pemain sepak bola profesional.

Di studio, ditayangkan cuplikan sesi latihan Arsenal. Dalam sesi tersebut, Arteta menggunakan layar yang menampilkan para pendukung, dan musik keras pun terdengar. Sementara itu, para pemain melakukan latihan rondo di lapangan.

''Saya pernah mengalami hal ini sekali di Qatar, di Al-Gharafa. Di sana hal seperti itu masih bisa dilakukan,'' kata Wesley Sneijder sambil tertawa menanggapi cara kerja Arteta. ''Tapi tidak di Arsenal. Ayolah, apa yang kita bicarakan ini?''

“Apa yang ingin dicapai Arteta dengan itu? Itu yang saya tanyakan. Mungkin juga untuk relaksasi tertentu,” coba Sneijder yang terkejut mencari penjelasan. Janssen kemudian memberikan penilaian keras terhadap manajer Arsenal.

“Saya yakin: kalau ini terjadi dulu. Dan saya pernah bermain di lapangan bersama Wesley, Rafael van der Vaart, dan semua pemain itu. Kalau ini terjadi di timnas Belanda misalnya, mereka pasti sudah masuk lapangan dan tertawa terbahak-bahak,” kata Janssen yang juga terkejut.

Latihan Arsenal yang banyak dibicarakan itu berlangsung sebelum pertandingan kandang melawan Bournemouth pada Sabtu. Hal itu tidak berpengaruh, karena pemuncak klasemen Liga Premier kalah 1-2 di kandang sendiri. Minggu ini, Arsenal akan menghadapi laga krusial melawan pesaing terdekatnya, Manchester City, yang tertinggal enam poin dan memiliki satu pertandingan lebih sedikit.