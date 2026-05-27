Pelatih tim nasional Ronald Koeman sedang mempertimbangkan dengan serius untuk memberlakukan larangan penggunaan media sosial bagi para pemain tim nasional Belanda selama Piala Dunia. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers saat mengumumkan skuad Piala Dunia.

Pelatih tim nasional tersebut menyatakan bahwa ia lebih memilih untuk tidak membaca apa pun selama turnamen berlangsung. Menurutnya, hal itu hanya akan mengganggu konsentrasi dan menghabiskan energi yang tidak perlu. Ketika ditanya apakah tidak membaca sama sekali tidak membosankan, ia menjawab dengan tegas.

"Tidak, tidak membosankan. Itu hanya mengganggu konsentrasi. Dan kemudian saya harus membedakan antara seseorang yang mengatakan hal yang bermakna dan yang lain yang kurang bermakna, atau mendengarkan mantan pemain," kata Koeman.

Kemudian muncul pertanyaan apakah larangan media sosial bagi para pemain mungkin merupakan ide yang baik. Pelatih berusia 63 tahun itu tidak menolaknya dan sebelumnya telah membicarakan hal itu dengan kepala humas Samuël Sanches.

"Samuël menceritakan sesuatu tentang NBA kepada saya. Para pemain basket berhenti menggunakan media sosial begitu mereka masuk ke babak playoff," kata Koeman, lalu ditanya apakah ia akan menyarankan hal yang sama kepada para pemainnya.

"Ya, mungkin. Tapi itu akan sangat sulit. Intinya adalah Anda berada dalam gelembung. Anda fokus pada performa dan itu yang Anda lakukan setiap hari. Segala sesuatu yang datang dari luar akan mengganggu dan menguras energi. Itulah yang saya maksud," lanjutnya.

"Saya tidak berpikir itu hanya omong kosong, sama sekali tidak. Terkadang memang ada unsur itu. Tapi ada juga banyak ide bagus dan orang-orang yang memandangnya dengan cara yang baik dan jauh lebih positif daripada yang lain," ia menambahkan sebagai penutup.