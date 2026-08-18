Skenario bandara tak terulang: penyerbuan dan protes besar-besaran di markas PAOK

Lorong-lorong klub Yunani, PAOK, menyaksikan perkembangan yang sangat cepat serta aksi protes massa yang membludak. Sejumlah pendukung tim menyerbu Stadion "Toumba", markas klub, menuntut pertemuan dengan sang pemilik, pengusaha Ivan Savvidis, menyusul persetujuan manajemen untuk menjual bintang tim utama, Giannis Konstantelias, ke klub Jerman, Borussia Dortmund.

Konstantelias (23 tahun) merupakan salah satu lulusan paling menonjol dari akademi klub Yunani tersebut. Sejak dipromosikan ke tim utama pada 2021, ia sukses mencetak 44 gol dan menyumbang 26 assist dalam 190 pertandingan. Sang playmaker muda juga membawa timnya meraih dua gelar sekaligus, yakni Liga Super Yunani dan Piala Yunani, di samping mengantar klubnya melaju ke perempat final Liga Konferensi Eropa dua tahun lalu.

Meski memiliki kedudukan besar di hati para pendukung, PAOK merampungkan kesepakatan dengan Borussia Dortmund untuk menjualnya dengan nilai transfer mendekati 22 juta pound sterling. Pemain internasional Yunani itu pun menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan gaji tahunan sebesar 2,6 juta pound sterling. Kesepakatan ini mencakup bonus tambahan hingga 5 juta pound sterling, di samping PAOK menyimpan hak sebesar 17,5% dari nilai penjualan kembali pemain di masa depan. Hal ini menjadikan Konstantelias sebagai penjualan termahal dalam sejarah klub apabila bonus-bonus tersebut diaktifkan.

Namun, kesepakatan ini memicu kemarahan besar di kalangan pendukung. Sekitar 400 suporter berkumpul pada hari Minggu di depan Stadion "Toumba", sementara sekelompok dari mereka nekat menyerbu kantor-kantor administrasi klub di dalam stadion untuk menuntut penjelasan langsung dari sang pemilik, Ivan Savvidis (67 tahun), dalam upaya terakhir untuk mengurungkan niatnya menjual pemain tersebut ke Dortmund, yang memiliki hubungan erat dengan klub Aris, rival tradisional PAOK, menurut surat kabar Inggris "The Sun".

Perkembangan panas ini terjadi menyusul kepergian pelatih asal Rumania, Razvan Lucescu, pada musim panas ini, pelatih tersukses dalam sejarah klub setelah membawa PAOK meraih dua gelar liga dan dua gelar piala selama tujuh tahun yang ia jalani dalam dua periode terpisah.

Peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kembali pada insiden terkenal sang pemilik klub delapan tahun lalu, ketika ia menyerbu Stadion "Toumba" dengan berbekal pistol di ikat pinggangnya saat laga puncak melawan AEK Athena sebagai bentuk protes atas anulir gol timnya karena alasan offside. Krisis itu berakhir dengan larangan baginya untuk memasuki stadion selama tiga tahun, denda finansial sebesar 87 ribu pound sterling, di samping pengurangan tiga poin dari perolehan PAOK dan denda sebesar 55 ribu pound sterling, yang menyebabkan tim kehilangan gelar liga pada 2018.

Setelah tiba di Bandara Dortmund, Konstantelias bertemu salah satu pendukung yang melakukan panggilan video secara langsung dengannya bersama para suporter yang berkerumun di Stadion "Toumba", di mana pemain itu sendiri menjelaskan kepada mereka bahwa keputusan hengkang datang atas keinginan pribadinya.

Perlu dicatat bahwa sang playmaker muda sudah nyaris pergi dalam dua tahun terakhir. Namanya sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Red Bull Salzburg pada 2024, dan hampir bergabung dengan Stuttgart tahun lalu dengan nilai 15 juta pound sterling, ditambah jutaan lainnya sebagai bonus. Namun, Savvidis membatalkan kesepakatan itu pada detik-detik terakhir sebagai respons atas tekanan dari para pendukung. Bahkan, laporan menyebutkan bahwa ia memerintahkan pemain itu untuk kembali dari bandara sebelum menaiki pesawat menuju Jerman. Hal itu ketika itu berujung pada perpanjangan kontraknya hingga 2029 dengan gaji yang lebih tinggi, disertai adanya "kesepakatan kehormatan" yang menyatakan bahwa pemilik klub tidak akan menghalangi kepergiannya apabila pemain tersebut menunjukkan keinginan yang jelas untuk hengkang.