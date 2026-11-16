Skandal di Argentina, Messi Berjuang Cegah Reputasinya Tercoreng

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Lionel Messi tampaknya memutuskan untuk menjauh dari badai yang melanda Federasi Sepak Bola Argentina, setelah hubungannya dengan sang presiden, Claudio "Chiqui" Tapia, berubah menjadi krisis nyata di tengah dugaan penyimpangan keuangan dan penyelidikan hukum yang mengancam membayangi salah satu institusi sepak bola tersukses di dunia.

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Surat kabar ternama Argentina, "Clarín", dalam laporan jurnalis Nicolás Wiñazki, mengungkap runtuhnya hubungan pribadi dan bisnis antara Messi dan kepengurusan Federasi Sepak Bola Argentina saat ini. Laporan tersebut menegaskan bahwa kapten timnas Argentina itu berupaya mengambil langkah untuk melindungi citra dan reputasinya, setelah institusi yang telah lama lekat dengannya kini dikepung skandal dan dugaan yang memunculkan banyak pertanyaan.

Menurut laporan itu, perselisihan ini sudah melampaui batas perbedaan pribadi dan bisa berkembang menjadi langkah hukum dalam beberapa pekan ke depan. Messi disebut telah menggandeng para ahli untuk menyusun somasi yang bertujuan mencegah federasi dan para pejabatnya menggunakan nama, foto, serta materi promosinya demi meraup keuntungan komersial.

Dugaan Penyimpangan Keuangan Ancam Hubungan Messi dengan Federasi Argentina

Runtuhnya hubungan kedua pihak berkaitan dengan terungkapnya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di tubuh Federasi Sepak Bola Argentina, khususnya yang menyeret sang presiden, Claudio Tapia, dan bendahara Pablo Toviggino.

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Tuduhan yang beredar menyebut adanya jaringan perusahaan yang didirikan di luar negeri untuk menyembunyikan tujuan akhir dana dalam jumlah besar yang seharusnya disalurkan kepada klub-klub Argentina.

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Menurut sumber dekat keluarga Messi yang dikutip "Clarín", sang pemain tidak ingin citranya dikaitkan dengan dugaan-dugaan tersebut. Terlebih, selama bertahun-tahun ia telah membangun reputasi luar biasa di level dunia, bukan hanya berkat prestasinya di lapangan, tetapi juga karena citra dan perilakunya di luar lapangan hijau.

Krisis ini pun bukan muncul tiba-tiba. Menurut laporan tersebut, keluarga Messi telah menanggung dampak sejumlah masalah bisnis dengan sponsor internasional akibat keputusan yang diambil federasi tanpa berkoordinasi dengan mereka.

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Salah satu kejadian paling menonjol adalah ketika Tapia mengizinkan sebuah merek Argentina yang menjadi sponsor federasi menggunakan foto Messi dalam kampanye iklan besar-besaran selama Piala Dunia terakhir, padahal sang pemain terikat kontrak iklan dengan merek pesaing asal Amerika Serikat.

Langkah itu menempatkan keluarga Messi dalam posisi canggung, karena mereka terpaksa memberikan penjelasan kepada para sponsor internasionalnya terkait penggunaan foto Messi dalam kampanye iklan merek pesaing tanpa koordinasi sebelumnya dengan mereka.

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Somasi untuk Mencegah Eksploitasi Nama Sang Legenda

Seperti diungkap surat kabar tersebut, Messi menggandeng para ahli untuk menyiapkan dokumen hukum yang dapat dikirim ke Federasi Sepak Bola Argentina dalam bentuk somasi resmi. Melalui dokumen itu, ia menuntut Tapia dan para pejabat lainnya untuk segera berhenti menggunakan nama, foto, serta materi audiovisualnya dalam kegiatan komersial atau promosi apa pun.

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Sumber-sumber yang berbicara kepada "Clarín" berbeda pendapat soal waktu pengiriman dokumen tersebut. Sebagian menegaskan dokumen itu sudah sampai ke federasi, sementara yang lain menyebut penyusunannya telah rampung dan siap dikirim.

Bagaimanapun, persiapan langkah ini saja sudah mencerminkan betapa tegangnya hubungan antara Messi dan kepengurusan federasi saat ini, padahal keduanya telah menjadi sekutu selama bertahun-tahun.

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Laga perpisahan Messi bersama timnas Argentina melawan Benin pun tak luput dari perselisihan ini. Pertandingan tersebut diwarnai suasana tegang dan kesalahan penyelenggaraan yang menuai kritik luas.

Federasi menggelar laga perpisahan sang kapten Argentina di Stadion Monumental melawan timnas Benin, dalam pertandingan yang menurut laporan tersebut tidak sebanding dengan besarnya momen itu. Laporan itu menyoroti masalah pada tata suara, pencahayaan, dan pertunjukan pendukung. Bahkan, atraksi drone menampilkan gambar Messi sedang menendang bola dengan kaki kanan, padahal ia pemain kidal!

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Setelah federasi berusaha melimpahkan tanggung jawab atas sejumlah kekurangan penyelenggaraan kepada River Plate, para petinggi klub membantah versi tersebut. Di saat yang sama, Messi telah bertemu presiden klub, Stefano Di Carlo, yang memberinya keanggotaan kehormatan, dan ia juga menghadiahkan jersey terakhirnya bersama timnas kepada klub untuk dipajang di museumnya.

Meski Messi maupun Tapia belum memberikan komentar resmi terkait perkembangan ini, apa yang diungkap "Clarín" menunjukkan bahwa hubungan yang telah terjalin bertahun-tahun di antara keduanya kini memasuki fase yang sangat rumit. Sang kapten Argentina pun tampak siap mengambil langkah untuk melindungi nama dan citranya dari potensi dampak skandal yang mengepung federasi.