Frenkie de Jong saat tampil di Camp Nou bukan hanya mendapat aplaus dari suporternya sendiri, tetapi juga banyak siulan. Hal itu dilaporkan surat kabar Spanyol Mundo Deportivo.

Kemarahan para pendukung tampaknya terutama berkaitan dengan cedera pemain Belanda itu dan cara dia menangani perawatan setelahnya. De Jong mengalami cedera ligamen saat Piala Dunia di Amerika Utara ketika membela tim nasional Belanda, yang tingkat keparahan sebenarnya baru diketahui kemudian.

De Jong tepis tudingan - dan serang jurnalis

Namun, pemicu utama kemarahan itu adalah laporan yang menyebut pemain 29 tahun tersebut konon keras kepala menolak operasi atas cederanya dan lebih memilih jalur penanganan konservatif. Namun, De Jong sendiri dengan tegas membantah gambaran tersebut dan secara khusus mengkritik pemberitaan jurnalis Spanyol Gerard Romero.

"Saya melihat bahwa banyak hal yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan." Dia menegaskan bahwa dirinya melakukan segala cara "untuk kembali secepat mungkin dan dalam kondisi yang baik".

Karena cederanya, de Jong diperkirakan masih akan absen dari Barcelona selama beberapa bulan lagi. Setidaknya, klub Catalan itu telah merekrut pengganti ternama di lini tengah: Rodri, yang baru saja menjadi juara dunia dan saat ini mungkin merupakan gelandang terbaik di dunia, belum lama ini bergabung dengan tim asuhan pelatih Hansi Flick.

Barcelona belum lama ini meresmikan perekrutan pemain Spanyol tersebut dan membayar 76,5 juta euro kepada Manchester City untuk itu. Rodri menandatangani kontrak hingga 2030.