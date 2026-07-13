Investigasi jurnalistik Inggris mengungkap detail mengejutkan terkait keputusan FIFA yang kontroversial untuk mencabut skorsing penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, dan menegaskan bahwa hanya satu pejabat yang mengambil keputusan tersebut tanpa melibatkan anggota Komite Disiplin lainnya.

Surat kabar Inggris "The Times" menerbitkan informasi yang menyebutkan bahwa Mohamed Al-Kamali, Ketua Komite Disiplin FIFA, adalah orang yang secara sepihak memutuskan untuk mencabut skorsing pemain Monaco tersebut, meskipun komite yang beranggotakan 18 orang telah mengadakan rapat untuk membahas pengusirannya dalam pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina.

Balugun sempat diusir dalam pertandingan fase grup melawan Bosnia, namun FIFA mengizinkannya bermain dalam laga babak 16 besar melawan Belgia—yang berakhir dengan kekalahan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 1-4—sekitar 10 hari lalu, sebuah keputusan yang memicu badai kritik.

Krisis ini semakin memanas setelah campur tangan Presiden AS Donald Trump, yang secara lisan menegaskan bahwa ia telah berkomunikasi secara pribadi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, meminta agar sanksi yang dijatuhkan kepada pemain berusia 25 tahun itu ditinjau ulang, dengan menegaskan bahwa tindakan Balojun tidak layak mendapat hukuman apa pun.

Trump menjelaskan bahwa ia meminta FIFA untuk memeriksa ulang rekaman insiden tersebut, sambil membantah bahwa ia menuntut pembatalan keputusan secara langsung; namun, pernyataannya memicu gelombang ketidakpuasan yang luas di kalangan sepak bola, yang mendorong FIFA untuk mengeluarkan pernyataan pembelaan yang menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil “secara independen”.

Namun, terungkapnya bahwa Kamali mengambil keputusan tersebut secara sepihak menimbulkan pertanyaan serius mengenai legitimasi Komite Disiplin, yang mengacu pada Pasal 27 dari peraturan disiplinnya untuk membenarkan pencabutan sanksi, dalam preseden yang dianggap pertama kali terjadi.

Dalam perkembangan yang mencolok, beberapa hari setelah keputusan Balugon, FIFA menolak permohonan yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Prancis untuk mengajukan banding atas kartu kuning yang diterima Michael Oulessi saat melawan Paraguay, yang semakin memperdalam keraguan mengenai adanya standar ganda dalam penerapan peraturan.

Skandal ini membayangi integritas keputusan wasit dan administratif di Piala Dunia 2026, serta membuka peluang bagi tuntutan penyelidikan menyeluruh terhadap latar belakang keputusan tersebut dan pengaruh tekanan politik terhadap FIFA.