Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) menyewa kantor di Trump Tower melalui kontrak yang berlaku lebih dari 7 tahun, dalam kesepakatan yang nilai totalnya diperkirakan mencapai sekitar 4 juta dolar.

Menurut investigasi yang dipublikasikan surat kabar Prancis "Le Monde", hal ini memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino.

Investigasi tersebut mengungkap bahwa pada musim semi 2025 FIFA menandatangani kontrak penyewaan kantor di Trump Tower, berdasarkan kesepakatan dengan sebuah perusahaan yang terkait dengan keluarga Presiden Amerika Serikat, dan hal itu memunculkan pertanyaan seputar sifat hubungan antara Trump dan Infantino.

Luas kantor tersebut mencapai 450 meter persegi di lantai tujuh belas Trump Tower, sementara nilai sewa tahunannya mencapai ratusan ribu dolar, meskipun tidak ada satu pun pegawai yang ditempatkan untuk bekerja di sana secara permanen.

FIFA menyewa kantor-kantor ini untuk jangka waktu 7 tahun 7 bulan, berdasarkan kontrak yang disepakati pada Mei dengan perusahaan "Trump Tower Commercial", yang dipimpin Eric Trump, putra Presiden Amerika Serikat.

Dokumen internal yang dilihat surat kabar tersebut menunjukkan bahwa nilai sewa tahunannya mencapai sekitar 470 ribu dolar, atau setara dengan 420 ribu euro, ditambah tagihan sekitar 100 ribu dolar, setara dengan 89 ribu euro, untuk pekerjaan penataan dan pemeliharaan.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa kantor-kantor tersebut tetap kosong sebagian besar waktu, dan FIFA, menurut investigasi itu, tidak mengkaji lokasi alternatif mana pun sebelum pindah ke sana, sementara sejumlah anggota manajemennya menyampaikan kekhawatiran mereka akan kemungkinan adanya konflik kepentingan.

Sebaliknya, FIFA menegaskan bahwa nilai sewa tersebut sesuai dengan harga pasar, dan kontrak penyewaan itu sejalan dengan prosedur internal mereka.

Penandatanganan kontrak ini terjadi di saat Gianni Infantino menunjukkan kedekatan yang jelas dengan Donald Trump, karena Presiden FIFA sebelumnya telah memberikan kepada Presiden Amerika Serikat itu apa yang ia sebut sebagai "penghargaan perdamaian", dalam acara pengundian Piala Dunia 2026 pada Desember lalu.



