Situasi Memanas: Mendes Berusaha Menyelamatkan Barcelona dari Masalah Casado

Marc Casado berada dalam skuad Barcelona di pemusatan latihan tim yang digelar di Stadion St George's Park, namun masa depannya bersama klub Catalan itu kian tak menentu, di tengah sulitnya ia mendapatkan menit bermain pada musim mendatang, meski turut ambil bagian dalam persiapan tim menyongsong musim baru.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Casado bermain selama 62 menit dalam pertandingan yang dijalani tim asuhan Hansi Flick melawan Birmingham City di Stadion St Andrew's, dan ia juga akan tampil pada hari Senin melawan Preston North End.

Casado akan kembali ke Barcelona pada hari Senin, dan ia memiliki waktu hingga akhir Agustus untuk mengambil keputusan mengenai masa depannya.

Pemain itu menyadari bahwa peluangnya untuk tampil bersama Barcelona akan sangat terbatas, hal yang telah disampaikan Flick kepadanya.

Casado meyakini bahwa situasinya bisa saja berubah setelah cedera Frenkie de Jong, yang akan absen selama beberapa bulan, dan ia memandang bahwa hal itu bisa memberinya peluang lebih besar, sehingga ia berjuang keras selama masa persiapan. Namun kenyataannya menunjukkan adanya Marc Bernal, Pedri, dan Gavi, bahkan Eric Garcia yang serba bisa, di depannya untuk dua posisi lini tengah yang diandalkan Flick di depan lini pertahanan guna memulai pembangunan serangan, hal yang telah dijelaskan pelatih asal Jerman itu kepada sang pemain.

Barcelona menerima tawaran untuk mendatangkan gelandang asal Catalan itu sebelum 30 Juni, namun menolaknya karena nilai finansialnya.

Tawaran tersebut bernilai sekitar 10 juta euro, sebuah jumlah yang akan sangat membantu klub Catalan itu dalam menyusun anggaran keuangan yang lebih baik untuk musim 2025-2026, tetapi tawaran itu ditolak karena klub menilai Casado bernilai jauh lebih tinggi.

Barcelona menanti memperoleh 30 atau 40 juta euro untuk seorang pemain yang baru berusia 22 tahun, terikat kontrak hingga tahun 2028, serta pernah membela timnas Spanyol.

Casado memahami betul situasinya, dan ia hanya perlu melihat angka-angkanya. Pada musim 2024-2025, yang merupakan musim pertama Flick di bangku cadangan Barcelona, sang pemain tampil dalam 36 pertandingan dengan total 2447 menit.

Pada musim lalu, ia tampil dalam jumlah pertandingan yang hampir sama, yakni 34 laga, tetapi perannya menurun secara mengkhawatirkan, karena ia hanya bermain selama 1397 menit saja, dan jika ia memutuskan untuk bertahan, menit bermainnya bisa jadi semakin berkurang.

Sang pemain mengetahui hal itu setelah klub menyampaikan kenyataan tersebut kepadanya, tetapi untuk saat ini ia masih menolak gagasan untuk pergi, karena ia sangat terikat dengan Barcelona, dan sangat sulit baginya untuk meninggalkan klub yang ia masuki pada usia 13 tahun setelah datang dari Dam.

Agennya, Jorge Mendes, telah bergerak, dan banyak dibicarakan mengenai ketertarikan Al Hilal terhadap sang pemain, tetapi Casado tidak ingin bermain di Arab Saudi. Ia juga menerima beberapa tawaran dari Turki, namun sang gelandang bahkan tidak menjadikannya bahan pertimbangan.

Berdasarkan hal itu, Mendes, salah satu agen paling menonjol bagi dewan direksi Barcelona saat ini, akan terus mencari tujuan bagi Casado selama sisa bulan Agustus.

Masalahnya, selain keinginan pemain Catalan itu untuk terus berjuang demi mendapatkan menit bermain bersama klub kehidupannya, adalah bahwa sang pemain ingin tetap bertahan di Eropa. Dalam konteks ini, hanya sedikit klub yang mampu membayar jumlah yang diminta Barcelona, tetapi Mendes akan terus mencari tawaran yang memenuhi keinginan semua pihak.