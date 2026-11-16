Sinar Meredup dan Posisi Merosot: Ferran Torres Alami Mimpi Buruk Ganda

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Ferran Torres menerima pukulan baru musim ini, setelah penurunan performanya merembet dari Paris Saint-Germain ke timnas Spanyol. Sang penyerang kini menghadapi krisis gol yang kian memburuk, yang mengancam posisinya dalam perhitungan pelatih Luis de la Fuente dan membuat masa depannya di susunan pemain inti "La Roja" diragukan.

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Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis, kondisi Torres berubah drastis setelah awal yang gemilang bersama Paris Saint-Germain, ketika ia mencetak tujuh gol dalam enam laga pertamanya, sebelum terjebak dalam paceklik gol dan gagal membobol gawang dalam delapan pertandingan beruntun.

Kesulitan penyerang asal Spanyol itu terlihat jelas saat menghadapi Troyes, laga yang dijalani timnya sebelum jeda internasional. Ia menyia-nyiakan lebih dari satu peluang untuk mencetak gol, meski pertandingan berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Paris Saint-Germain.

Gol terakhir Torres tercipta pada 20 September lalu, saat timnya menang atas Olympique Marseille. Ia juga belum lagi mencetak gol di Liga Champions sejak hat-trick-nya ke gawang Slovan Bratislava, sehingga awal yang menjanjikan berubah menjadi periode sulit yang diiringi tanda tanya soal ketajamannya di depan gawang.

Kegagalan Merembet ke Timnas Spanyol

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Kembalinya Torres ke skuad timnas Spanyol tak cukup untuk menghentikan penurunannya. Ia membuang peluang emas saat menghadapi Inggris di Stadion Wembley pada 26 September, setelah golnya dianulir karena offside, sebelum menyia-nyiakan dua peluang di hadapan kiper Jordan Pickford.

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Kesempatan untuk memulihkan kepercayaan kembali datang saat menghadapi Republik Ceko pada 12 November, ketika De la Fuente memasangnya sebagai starter tanpa kehadiran Mikel Oyarzabal. Namun, ia tak mampu memanfaatkan kesempatan itu dan gagal mencetak gol dalam kemenangan 2-0 Spanyol, sebelum ditarik keluar pada menit ke-65.

Oyarzabal Melesat, Torres Tersisih dari Perhitungan

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Laga berikutnya melawan Inggris memperlihatkan merosotnya posisi Torres dalam perhitungan staf pelatih. De la Fuente mencoretnya dari susunan pemain inti dan membiarkannya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan yang berakhir dengan kekalahan Spanyol 2-3.

Menurut laporan radio COPE, peluang Torres untuk tampil sebagai starter tampak terbatas ketika seluruh pemain lini depan dalam kondisi siap, mengingat Oyarzabal lebih diunggulkan darinya.

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Radio tersebut menyebutkan: "Ferran, di tim ini, jika semua dalam kondisi fisik terbaik, adalah pemain pengganti. Sementara jika Oyarzabal siap, dialah pemain inti."

Dengan demikian, penurunan Torres bukan lagi sekadar krisis gol sesaat, karena telah berdampak pada posisinya di timnas, bersamaan dengan kesulitannya bersama Paris Saint-Germain. Ia pun dituntut segera menemukan kembali performanya jika ingin merebut lagi kepercayaan pelatihnya dan tempatnya di antara opsi utama lini serang.